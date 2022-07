Il magnesio è uno dei sali minerali maggiormente presenti all’interno del nostro organismo. Questo perché è molto importante affinché nel nostro organismo avvengano tutta una serie di reazioni necessarie per il funzionamento corretto di tutte le nostre azioni. Insieme al calcio e al fosforo va a rappresentare i sali minerali necessari per la salute delle ossa. In caso di carenza si può aumentare il valore di magnesio attraverso l’alimentazione. Sono parecchi i cibi che lo contengono. Spesso chi va in carenza di questo sale minerale è chi ha una sudorazione abbastanza elevata. Può capitare anche in caso di altre gravi malattie oppure di una disfunzione ai reni.

Nonostante sia importante per la nostra salute, è necessario non esagerare, come ogni cosa, con le dosi. Infatti i sintomi più comuni di sovradosaggio di magnesio sono vomito, diarrea, nausea e in alcuni casi si può intaccare il sistema nervoso. Una volta capita l’importanza di questo elemento chimico, andiamo ad osservare più da vicino quali sono gli alimenti che lo contengono.

Ecco quali sono gli alimenti ricchi di questo sale minerale molto importante per la nostra salute

Il fabbisogno medio di magnesio di un adulto si aggira intorno ai 300 o 500 mg. Può aumentare in presenza di patologie che portano ad un suo abbassamento. In generale, gli alimenti che ne sono più ricchi sono:

legumi (piselli, fagioli, soia, ceci, lupini);

frutta secca (mandorle, noci);

cereali (riso, segale);

verdura (spinaci, lattuga, rucola, radicchio).

In particolar modo, per quanto riguarda gli ortaggi, le verdure a foglia verde sono particolarmente ricche di magnesio. Inoltre è molto consigliato cucinarle bollite e conservare l’acqua di cottura. Questo perché tutti i sali minerali verranno sprigionati all’interno dell’acqua. Tra gli alimenti non bisogna dimenticare inoltre il cioccolato fondente. Solo perché un cibo è dolce, infatti, non significa che debba essere eliminato dalla nostra dieta. In dosi moderate potrebbe essere molto utile alla nostra salute. Tra i tanti benefici c’è quello di essere un potente antiossidante e contiene circa il 12% del fabbisogno di magnesio. Ciò significa che ne ha una buona quota e potrebbe rientrare tra gli alimenti utili in caso di carenza. Anche la soia è molto importante. Viene spesso preferita nelle diete vegane o vegetariane.

Dunque possiamo dire che questo sale minerale dovrà essere sempre presente nella nostra alimentazione. Se l’assunzione è giusta allora non soffriremo di stanchezza, mal di testa e disfunzioni del metabolismo, che potrebbero invece derivare da una sua eventuale carenza. È importante anche in caso di gravidanza perché potrebbe ridurre il rischio di un parto prematuro. Ecco quali sono gli alimenti ricchi di questo sale minerale, oltre alla solita banana che siamo abituati a sentir nominare.

