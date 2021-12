Ecco quali segni zodiacali verranno baciati dalla fortuna a Natale e quali no

Nella vita ci sono persone fortunate e altre molto sfortunate. Lo sappiamo, sembra una regola generale ma in realtà se andiamo un po’ più a fondo nella ricerca della verità, scopriamo che spesso si tratta solo di periodi.

Infatti, come ripete un antico adagio la ruota gira sempre e la fortuna è di stato variabile. A volte qualcuno pensa di possederla, ma non appena lo pensa la fortuna va altrove. Allo stesso modo, chi pensa di non averla, quando meno se lo aspetta la vita comincia a ridare alcune soddisfazioni.

L’oroscopo ci racconta questa realtà, sottolineando come nel prossimo Natale ci saranno alcune persone molto fortunate. Altre, purtroppo lo saranno molto meno. Ecco, dunque, quali segni zodiacali verranno baciati dalla fortuna a Natale e quali no. Scopriamolo insieme.

Ariete e Gemelli

Cominciamo dai più sfortunati. Eh sì, le persone più fortunate hanno già vinto la bellezza dei giorni che stanno per venire e dunque possono aspettare un po’. I segni più sfortunati per questo Natale sono sicuramente i Gemelli e l’Ariete.

Il segno di fuoco per eccellenza avrà la possibilità di ricevere un’ interessante entrata monetaria, ma le stelle ci dicono che il prezzo da pagare potrebbe essere alto.

Infatti, i litigi possono essere all’ordine del giorno per le persone care agli Ariete, dato che la loro prorompenza può turbare alcuni animi. La sfortuna sta proprio in quello, ovvero di rischiare di litigare proprio nei giorni di Natale.

Per quanto riguarda i Gemelli, invece, la sfortuna sta probabilmente nel ricevere qualcosa di non gradito. Potrebbe trattarsi di un commento o addirittura di un regalo, ma tant’è. Si sa che i Gemelli sono spesso delle persone molto sensibili e irascibili, e in questo periodo dell’anno, poi, lo sono ancora maggiormente. Passare il pranzo di Natale a litigare non è certo una buona idea, ma a volte può capitare.

C’è chi piange e c’è chi ride. Il Cancro avrà tutte le costellazioni a suo favore, con un interessante influsso di Giove e di Plutone. Queste persone, infatti, riusciranno a portare a termine tutti i loro impegni, specialmente quelli più gravosi e importanti. In famiglia la situazione andrà a gonfie vele e grazie ad una grande organizzazione si risolverà tutto.

Infine, ecco il segno più fortunato: la Vergine. Il sole splende per la Vergine. Tutto, ma proprio tutto, andrà a gonfie vele, non resta altro che godersi le meritatissime ferie.

