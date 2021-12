A Natale, uno dei nostri terrori, è andare incontro ad una drastica violazione del regime dietetico quotidiano. Sì, perché non potremo certo rinunciare a tutte le gioie che queste festività offrono. Eppure, ci sono dei modi per evitare il peggio. Le migliori soluzioni, infatti, non sono sempre quelle drastiche ma quelle di compromesso. Sicché, potremo pensare di gustarci il classico pandoro natalizio, senza però tutti i soliti grassi che contiene. Come? Preparandocelo autonomamente, in casa, seguendo queste preziose istruzioni, per un pandoro del tutto light. La nostra salute, infatti, non può essere compromessa per una o più leggerezze ma neppure la nostra felicità. Pertanto, per non mandare all’aria la nostra dieta ecco questo pandoro con i fiocchi, gustoso ma non eccessivamente calorico! Ma, vediamo, nei dettagli la ricetta del pandoro light, davvero facile da seguire.

Per non mandare all'aria la nostra dieta ecco questo pandoro con i fiocchi, gustoso ma non eccessivamente calorico

Ecco gli ingredienti che dobbiamo procurarci per realizzarlo:

1) 250 grammi di farina integrale;

2) 150 grammi di farina forte tipo 1;

3) 100 grammi di farina di grano duro tipo 1;

4) 100 grammi di zucchero di cocco;

5) 120 grammi di ricotta;

6) 150 grammi di bevanda vegetale;

7) 1 uovo;

8) 1 tuorlo;

9) 15 grammi di miele.

Poi: 5 grammi di lievito di birra fresco, 50 grammi di olio extravergine di oliva dal gusto delicato. Infine, una scorza di limone e una di arancia ed estratto di vaniglia naturale. Veniamo, adesso al procedimento di preparazione e non preoccupiamoci perché è molto semplice.

Preparazione

Ecco come prepareremo il nostro pandoro di Natale. Seguiamo il procedimento, passo per passo. In primo luogo, sciogliamo il lievito di birra fresco nella bevanda vegetale. Poi, con le farine indicate e lo zucchero di cocco, formeremo un vulcano, ossia quello tipico di quando si fanno i dolci. Su di esso verseremo la bevanda con il lievito e poi aggiungeremo le uova, la vaniglia, il miele e l’olio. Fatto ciò, inizieremo ad impastare, fino ad otterrete un composto dalla consistenza morbida.

Successivamente, aggiungeremo la farina per continuate a impastare. A questo punto, impastati ed uniti tutti gli ingredienti, collochiamo l’impasto in un recipiente. Poi, lo copriamo con la pellicola trasparente e lo lasciamo riposare per almeno 6 ore. Terminato il tempo di riposo, riponiamo l’impasto nella forma del pandoro e lo lasciamo riposare ancora, per altri 30 minuti. Infine, inforniamo a 180 gradi, per 60 minuti. Ora non resta che assaggiarlo!

