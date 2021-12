Verso un fine anno al rialzo per i mercati azionari internazionali. Le proiezioni per la prossima settimana, ma dopo cosa attendere?

Come scritto ieri, i pericoli di ribasso sono stati allontanati almeno per il momento e quindi ora si va verso un fine anno al rialzo per i mercati azionari internazionali. Ma fin quando potrebbe durare questo movimento?

Di seguito la nostra previsione per il 2022 e come si nota il massimo della prima settimana dei mercati dovrebbe rappresentare un livello che potrebbe rimanere inviolato per diversi mesi, almeno fino a tutto agosto.

Il minimo dell’anno dovrebbe formarsi a fine giugno.

Discuteremo del prossimo anno nei giorni a venire, ma adesso concentriamoci sul breve termine.

Alle ore 17:56 della giornata di contrattazione del 23 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.745

Eurostoxx Future

4.250

Ftse Mib Future

26.910

S&P 500 Index

4.731,35.

Quest’anno, secondo i calcoli ponderati sulle sere storiche doveva chiudere con un rendimento negativo

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 23 dicembre.

Cosa attendiamo per la prossima settimana?

Si dovrebbe ripetere lo stesso copione della settimana che si appresta a chiudere: minimo lunedì e massimo giovedì (venerdì sarà giorno di chiusura per festività).

Verso un fine anno al rialzo per i mercati azionari internazionali. I livelli per mantenere il polso della situazione

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 27 dicembre inferiore ai 15.590. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 15.046.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 27 dicembre inferiore ai 4.203. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.026.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 27 dicembre inferiore ai 26.685. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 27.315.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 27 dicembre inferiore ai 4.703. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.531.

Segnale per il trading multidays e posizione di investimento da mantenere:

Long sugli indici analizzati dall’apertura apertura del 23 dicembre. Attenzione, il Ftse Mib Future ha una struttura grafica molto debole e quindi si consiglia di rimanere sottopesati su questo indice azionario.

Come si potrebbe svolgere la giornata di contrattazione di lunedì?

Fase laterale per buona parte della giornata con volumi sotto la media.