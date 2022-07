Siamo oramai nell’ultimo periodo di luglio e moltissime persone si stanno preparando per partire per le vacanze. I più fortunati stanno via un mese, altri invece le canoniche due settimane. Quindi molti sfruttano l’ultimo periodo per rassettare la casa in modo da trovarla agibile al proprio ritorno, danno un’ultima pulita e infine cucinano e congelano gli ultimi alimenti rimasti facendo delle scorte. La gestione della cucina, infatti, risulta molto importante dato che lasciare il cibo a queste alte temperature può portare a cattivi odori, marciumi e attrarre delle bestioline indesiderate. Per evitare questi scenari molti lasciano una moneta in freezer poco prima di partire per il mare. Scopriamo insieme qual è la logica dietro a questo ragionamento.

I rischi di blackout in nostra assenza

Mettere il cibo nel congelatore è uno dei pochi modi per non sprecarlo e per poterlo poi mangiare in un secondo momento. Però anche questo metodo può avere delle controindicazioni. Infatti mentre siamo via si possono verificare dei blackout: questi portano gli ingredienti a scongelarsi parzialmente e poi a tornare come prima. Il cibo quando è trattato in questo modo, però, non è più sicuro e, anzi, va buttato via. Infatti è possibile scongelare, cucinare e poi rimettere in freezer gli alimenti. Al contrario, però, potrebbe essere rischioso ricongelare un prodotto parzialmente o totalmente decongelato. In quest’ultimo modo, infatti, si può andare incontro ad una contaminazione alimentare. I batteri potenzialmente presenti in un cibo, infatti, non verrebbero annientati da questo genere di temperature e quando tornano anche per poco tempo a delle condizioni normali potrebbero espandersi e moltiplicarsi.

Molti lasciano una moneta in freezer prima di partire per un motivo di salute

Per questo motivo tantissimi utilizzano il semplice escamotage della moneta. Basta infatti prendere un bicchiere d’acqua e riporlo in freezer e aspettare che si solidifichi. Una volta che il liquido si è totalmente trasformato in ghiaccio, appoggiare sopra la sua superficie 50 centesimi. Se questi sono nella stessa posizione dopo tanto tempo, significa che tutto ciò che è nel freezer è sicuro da consumare. Se, invece, la moneta risulta inglobata nel ghiaccio, vuol dire che si è verificato un aumento di temperatura che ha portato una parte nuovamente allo stato liquido. In questo caso i centesimi sono stati sommersi e poi con il freddo tutto è tornato in stato di congelamento.

