È difficile rinunciare al mare quando arriva l’estate e finalmente possiamo andare in ferie. L’idea di non potersi tuffare nelle acque cristalline di un mare splendido per alcuni è inimmaginabile. Eppure, se ci pensiamo bene, al mare nelle ore più calde è impossibile stare. La sabbia è rovente, l’acqua troppo calda e il sole troppo cocente. Invece la montagna, soprattutto in queste circostanze, potrebbe essere perfetta. La brezza fresca delle prime ore del mattino e subito dopo il tramonto. L’aria pulita e fresca che ci fa sentire subito rigenerati, oltre che come piccoli esploratori. Ma non dobbiamo pensare che sia complicato organizzare un weekend o una vacanza in montagna, anzi. In Italia abbiamo l’imbarazzo della scelta in fatto di catene montuose incredibili.

È vicino a Verona questo luogo ideale per gite rilassanti tra le montagne

Basta allontanarsi anche di poco dalle città più conosciute per ritrovarsi tra paesaggi naturali stupendi. Non pensiamo di doverci isolare sulle cime più alte per godere delle bellezze che la montagna ha da offrire. Possiamo tranquillamente organizzare una gita di due giorni nelle città più vicine e poi salire sui monti. Ad esempio, possiamo andare a Bassano del Grappa, ammirare questa stupenda città e poi andare sul Monte Grappa. È un posto alquanto suggestivo anche per la storia che lo contraddistingue. Oppure, non molto lontano da Verona e da Bassano, possiamo scoprire il Monte Baldo. Questa vetta non molto conosciuta fa parte delle Prealpi Gardesane, tra le province di Verona e Trento. Alto 2218 metri, viene chiamato anche il giardino botanico d’Europa.

Paesaggi mozzafiato da ammirare dalla funivia

Il Monte Baldo sorge lungo la sponda nord orientale del Lago di Garda, che gli fa da specchio. Sono ben nove i comuni che rientrano nel suo territorio e tutti da scoprire. Passeggiare lungo i piccoli centri abitati è davvero una boccata di freschezza. Sembrerà di venire catapultati in posti lontani percorrendo i vari sentieri per le escursioni. Un giro in funivia è assolutamente d’obbligo per ammirare la grandiosità della natura in tutta la sua diversità. Si può fare trekking, girare in mountain bike, percorrere le vie ferrate o cavalcare nella natura. Una volta finito con le varie attività, ci si può rifocillare in uno dei rifugi sparsi per tutto il massiccio. Buon cibo e buon vino per concludere in bellezza una giornata estiva diversa dal solito.

Quindi, è vicino a Verona questo luogo ideale per gite diverse anche solo di un giorno. Non optiamo sempre per un weekend al mare sotto il sole cocente. La montagna offre tantissime attività diverse da fare in compagnia o con la famiglia. Per una volta diamo una possibilità a questi luoghi magnifici sempre troppo poco apprezzati in estate.

