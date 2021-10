Siamo ormai agli sgoccioli di questo primo mese autunnale ma ottobre ci regala ancora qualche novità.

Proprio mercoledì 21 alle ore 16 e 57 precise non preoccupiamoci se dovessimo vedere alcune persone con gli occhi puntati al cielo.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Staranno provando a scorgere la Luna piena, il primo plenilunio dell’autunno, e potremmo approfittarne anche noi.

Oltre che all’orario esatto del pomeriggio, potremmo contemplare questo fenomeno affascinante anche al tramonto, alle ore 18 e 20 circa.

Quello che potremmo vedere è una Luna leggermente più grande del solito e vestita di sfumature arancioni, il colore dell’autunno.

Questo spettacolo della natura, inoltre, secondo gli esperti astrologi, avrà delle conseguenze anche sull’oroscopo.

Ecco che, in questo articolo, scopriremo quali saranno i segni zodiacali più influenzati dalla Luna piena di ottobre che darà carica e determinazione.

La Luna piena e le novità

Questa Luna piena d’ottobre non ci vedrà, per fortuna, trasformarci in lupi mannari ma potrebbe regalare tanta energia positiva e determinazione.

Gli esperti parlando di una Luna piena in Ariete che corrisponde alla presenza del sole sul segno della Bilancia.

Questa combo ci potrebbe portare, innanzitutto, a raggiungere maggiore sicurezza nelle nostre capacità.

Inoltre, ci potrebbe dare una spinta stimolante per passare dalle parole ai fatti.

Si parla, poi, di un periodo di bilanci, per quanto riguarda i rapporti con gli altri, e di decisioni importanti.

Grazie a questa Luna piena, si potrebbe aprire, quindi, una nuova fase dinamica e grintosa.

Ma quali segni zodiacali saranno quelli più condizionati per gli esperti?

Andiamo a scoprirlo proseguendo la lettura.

Ecco quali saranno i segni zodiacali più influenzati dalla Luna piena di ottobre che darà carica e determinazione

Tra tutti e 12 i segni dello zodiaco, alcuni dovranno prepararsi ad affrontare questo possibile nuovo scenario che si aprirà dal 20 ottobre.

Infatti, i più influenzati dalla Luna piena saranno:

l’Ariete che potrebbe finalmente godere di un po’ di pace interiore;

il Leone che potrebbe aprirsi ad un futuro più roseo inseguendo il destino;

il Sagittario che potrebbe dare il meglio sul posto di lavoro ricevendo grandi gratificazioni;

il Capricorno che potrebbe finalmente dare una svolta alla propria vita prendendo decisioni che si rimandano da molto;

la Bilancia che potrebbe trovare la propria anima gemella e per tenersela stretta a lungo ecco 3 formidabili segreti che si potrebbero seguire;

il segno dei Gemelli che potrebbe trovare un po’ di coraggio per dare voce ai propri pensieri;

l’Acquario che potrebbe risolvere alcuni problemi con un pizzico di pazienza in più;

il Cancro che potrebbe farsi strada nell’ambiente lavorativo e avere successo.

Allora, occhi aperti verso il cielo per scovare la Luna piena di fine ottobre da dove potrebbe arrivare tanta positività e carica.

Approfondimento

In pochi sanno quale sia il cane o il gatto perfetto per il proprio segno zodiacale