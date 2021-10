Sappiamo tutti molto bene quanto sia bello e piacevole vedere la propria casa pulita e splendente. Infatti, avere un appartamento dove ogni zona risulta brillante è una vera e propria soddisfazione. Ma siamo anche consapevoli di quanto possa essere difficile raggiungere un obiettivo del genere. Infatti, viviamo nella nostra casa e cucinando, mangiando o lavandoci, sporchiamo diverse zone in pochissimo tempo. In particolar modo, un’area della casa che si sporca molto velocemente è il box doccia (o la vasca da bagno, in base a quello che abbiamo ovviamente). Per renderlo splendente, però, potremmo rivolgerci ad alcuni rimedi della nonna che potrebbero rivelarsi davvero utili.

Il nostro box doccia sarà splendente e senza traccia di macchie gialle o calcare grazie a questo ingrediente che abbiamo già in cucina

Concentrandoci sul box doccia in particolare, o sulla vasca da bagno, sarà facilissimo notare come macchie gialle e calcare vengano a far visita ogni due per tre. Questo per l’azione dell’acqua e per l’ampio uso che ne facciamo. Dato che l’argomento di certo interesserà a molti, ne avevamo già parlato in precedenza. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo consigliato un rimedio casalingo formidabile per far risplendere il box doccia (e non solo). Oppure, in un altro articolo, avevamo evidenziato le potenzialità di un altro rimedio naturale che potrebbe interessare tantissimi. Oggi facciamo la stessa cosa, concentrandoci però su un box doccia in particolare, ossia quello costruito con la vetroresina. Vediamo come renderlo brillante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Ecco come renderlo brillante in poche e semplici mosse

La vetroresina, in realtà, è molto semplice da pulire. Infatti, dobbiamo solo sapere cosa fare. in questo caso, la prima cosa che dobbiamo fare è procurarci del detersivo per i piatti liquido. Sarà lui il nostro ingrediente vincente. Inoltre, prendiamo anche un po’ di sale fino, che sicuramente avremo nella credenza. Ora, inseriamo i due ingredienti in una ciotola e mescoliamo con delicatezza. Quando vedremo un composto omogeneo, immergiamo al suo interno una spugna morbida e passiamola con accortezza su tutta la superficie. Dunque, ora lo sappiamo. Il nostro box doccia sarà splendente e senza traccia di macchie gialle o calcare grazie a questo ingrediente che abbiamo già in cucina. Certamente questo rimedio della nonna potrà tornarci utile in diverse occasioni. Proviamolo sulla nostra doccia e cerchiamo di capire se anche per noi può essere la carta vincente per eliminare il problema di giallo, sporco e calcare.

Approfondimento

Lo strabiliante motivo per cui da oggi in poi tutti cospargeranno il lavandino, il box doccia e le altre superfici con il rosmarino