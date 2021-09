Se stiamo vivendo una storia d’amore, almeno una volta ci saremmo chiesti se esiste una ricetta per farlo durare in eterno.

Cosa dovremmo fare e cosa evitare, cosa dovremmo imparare o cambiare?

Sono tante le domande che vorticano nella testa degli innamorati e, a volte, sono poche le risposte.

Se chiedessimo alle nostre nonne, spesso veterane delle relazioni amorose, ci direbbero che gli ingredienti segreti sono due: la fiducia e il rispetto.

In realtà, ci sono anche altri 3 segreti che dovremmo conoscere per preparare, come dei maghi, un elisir dell’amore eterno.

In questo articolo, infatti, scopriremo che per far durare l’amore nel tempo non servono solo fiducia e rispetto ma questi 3 formidabili segreti.

L’amore e la psicologia

L’amore è un oggetto di studio molto interessante, soprattutto per la psicologia.

Un noto psicologo americano, ha condotto una ricerca ventennale proprio sull’amore.

Egli, però, non ha indagato in generale sulle relazioni amorose ma in particolare sulla loro durata.

Così ha coinvolto nella sua ricerca tantissime coppie di diversa estrazione culturale ed economica, etnia e religione, registrando i vari incontri e le loro discussioni.

E proprio quest’enorme ricerca gli ha permesso di scoprire quali componenti distinguessero le coppie solide e durature da quelle più fragili.

Per far durare l’amore nel tempo non servono solo fiducia e rispetto ma questi 3 formidabili segreti

Dunque, ispirati da questo famosissimo psicologo che ha studiato la durata dell’amore, scopriamo quali sono questi 3 segreti da aggiungere alla fiducia e al rispetto.

Partiamo subito da uno dei temi più scottanti in ambito love story: i conflitti.

È, infatti, davvero molto difficile trovare qualcuno che non abbia mai litigato con il proprio partner. Ma il segreto qual è?

Per fare in modo che la nostra love story duri più a lungo, dovremmo affrontare ogni conflitto per evitare che sfoci in una lite pesantissima.

L’obiettivo sarebbe quello di risolvere tutti i conflitti per evitare di accumulare incomprensioni e delusioni e poi esplodere improvvisamente ed inevitabilmente.

Importante sarebbe, però, evitare offese personali e giudizi e riconoscere la propria parte di colpa parlando dell’io e non solo del tu.

Il secondo segreto vincente sarebbe trattare il proprio partner come un migliore amico con il quale confidarsi, ridere a crepapelle e condividere problemi e gioie.

Dovrebbe, poi, essere proprio il nostro lui, o lei, il principale consigliere e il supporto dal quale ripartire quando qualcosa non va.

Un ultimo segreto

Infine, il terzo segreto sarebbe nutrire l’amore costantemente con tanti piccoli gesti comuni e che spesso consideriamo banali.

Non dovremmo smettere, per esempio, di darci il bacio della buonanotte, di tenerci per mano mentre camminiamo o di vedere una serie tv insieme dopo il lavoro.

Questi gesti banali ci permetterebbero, infatti, di conquistare ogni giorno il nostro partner e di dimostrargli la nostra vicinanza e il nostro amore indistruttibile.

