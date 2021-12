Tempo fino al 10 Gennaio 2022 per inviare domanda per questo concorso pubblico. 16 posti di lavoro disponibili per candidati diplomati, da assumere con contratto a tempo indeterminato, presso il Comune di una nota città del nostro Paese. Vediamo qual è, il contenuto del bando e come candidarsi per via telematica.

Sono 16 i diplomati da assumere entro gennaio presso il Comune di questa rinomata città d’Italia. Il concorso in questione riguarda il Comune di Bologna, alla ricerca di 16 geometri o periti tecnici. Diversi i requisiti necessari per partecipare, ma che, complessivamente, potrebbero risultare accessibili ad una grande mole di persone. Tant’è che, nel caso di un numero di adesioni al concorso superiore a 250, l’Amministrazione opterà per una preselezione aggiuntiva.

Requisiti necessari per la candidatura

Requisito essenziale è il possesso della cittadinanza italiana o europea o di un’altra fra quelle presenti nel bando. Seguono il raggiungimento della maggiore età, il godimento dei diritti civili e politici, l’essere in regola con gli obblighi di leva e l’idoneità fisica. Riguardo alle competenze e alle qualifiche, è richiesto al candidato il diploma di geometra o di istruzione tecnica indirizzata a Costruzioni, Ambiente e Territorio.

Alternativamente, è possibile presentarsi se si abbia una laurea in Ingegneria o Architettura, qualora queste comprendano materie di studio dei corsi sopra presentati. È, inoltre, essenziale l’assenza di condanne penali o di misure che impediscano lo svolgimento dell’impiego presso la Pubblica Amministrazione.

Le riserve di posto per questo concorso sono a favore dei volontari FF.AA. e dei rientranti nelle categorie protette.

Per inviare la domanda di partecipazione per il concorso del Comune di Bologna è necessario effettuarlo telematicamente, consultando le istruzioni presenti nel sito del Comune. È necessario allegare alla domanda la dovuta documentazione, comprensiva del Curriculum vitae e della ricevuta del pagamento della tassa di concorso dell’importo di 10 euro. Segue il file della domanda firmato digitalmente. Coloro che non presentano con firma digitale, dovranno allegare la scansione del documento di identità.

Modalità di ammissione

Per quanto riguarda le modalità di selezione, oltre la preselezione per le condizioni già espresse, sono previste 2 prove d’esame. Queste sono una prova scritta ed una orale riguardanti le materie oggetto del bando.

Approfondimento

