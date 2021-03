Molto spesso, i cosiddetti “cartoni animati” sono etichettati come contenuti leggeri e di fantasia. Destinati solitamente ad essere fruiti solo da un pubblico infantile, al massimo adolescente. Non c’è niente di più sbagliato e superficiale!

Infatti, su Netflix, vi sono una miriade di questi contenuti che meritano di essere guardati, a prescindere dall’età.

Abbiamo quindi selezionato 3 fantastiche serie tv animate da vedere su Netflix anche se si è adulti, perché possono ritornare utili nella vita di tutti i giorni.

F is For Family

Nonostante sia ambientata negli USA degli anni ’70, “F is For Family” è una serie tv attualissima, per le tematiche ed i problemi che porta alla luce. Il protagonista è un intero nucleo familiare che si trova ad affrontare le criticità quotidiane. Il cinismo e l’umorismo dei dialoghi, spiazzano lo spettatore, senza sfociare mai nel surreale o nella fantasia.

È una serie che mostra le fragilità dell’essere umano in maniera cruda, soprattutto quelle legate a situazioni di crisi e difficoltà sul lavoro, nel matrimonio e nell’eduzione dei figli.

Big Mouth

“Big Mouth” è una serie originale Netflix, nella quale è centrale il tema della pubertà e di come viene vissuta da chi ne fa direttamente esperienza. I protagonisti sono un gruppo di dodicenni che si trovano, chi prima chi dopo, a scoprire le prime tempeste ormonali. Essi sono guidati dai cosiddetti “mostri degli ormoni”, che spronano i ragazzi a conoscere meglio il loro corpo, le loro sensazioni, emozioni e stati d’animo.

È una serie che va guardata anche dai genitori, che spesso si dimenticano di aver passato le stesse situazioni.

Siamo arrivati quasi alla fine di questa guida sulle 3 fantastiche serie tv animate da vedere su Netflix anche se si è adulti, con una chicca imperdibile.

The Midnight Gospel

“The Midnight Gospel” è una miniserie di otto episodi, nella quale coesistono situazioni deliranti e pensieri filosofici profondissimi. Questa serie di Netflix tocca argomenti come la religione, la spiritualità, l’esistenzialismo e la meditazione.

Clancy, è questo il nome del protagonista, è il conduttore di un suo personale podcast spaziale.

Grazie ad un simulatore di universi, riesce a catapultarsi verso nuovi pianeti in cui trova sempre strani ospiti per il suo show. Quello che ci si ritrova a vedere è simile ad un trip psichedelico, che innesca moltissimi spunti di riflessione.

Una volta guardata questa serie, non si ritorna più indietro. Questo è garantito.