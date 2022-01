I legumi rappresentano un alimento assai versatile della cucina e il loro sapore migliora davvero un gran numero di piatti. Tra ceci, fagioli o lenticchie la scelta è davvero molto vasta e a guidarci dovrebbe essere esclusivamente il nostro gusto. Ma la ricetta che segue dimostra che non bisogna necessariamente scegliere per l’uno o per l’altro.

Ecco quale legume mangiare insieme ai ceci per una cremosissima pasta della trazione e non si tratta di fagioli e lenticchie, come molti potrebbero pensare. Basterà davvero poco tempo per cucinare una pasta veramente eccezionale e carica di sapore.

Il necessario per la preparazione di questa ricetta (dosi per 4 persone)

350 grammi di pasta del formato preferito (preferibilmente mista);

140 grammi di ceci precotti;

220 grammi di piselli;

2 etti di pancetta affumicata;

un litro di brodo vegetale;

un aglio;

cipolla q.b.;

olio d’oliva q.b.;

4 cucchiai di formaggio grattugiato;

una tazzina di vino bianco;

peperoncino a piacere (facoltativo);

sale q.b.

Ed ecco quale legume mangiare insieme ai ceci per una cremosissima pasta della trazione e non si tratta di fagioli e lenticchie

Si tratta proprio dei piselli, la cui dolcezza e cremosità sposeranno perfettamente il gusto dei ceci. Per preparare la ricetta accorrerà iniziare soffriggendo aglio e cipolla con un po’ d’olio, in una padella molto capiente. Non appena entrambi doreranno, eliminare l’aglio e aggiungere i piselli e i ceci. Salare a piacere e aggiungere qualche mestolo di brodo vegetale precedentemente preparato.

Il brodo aiuterà i legumi a cuocere alla perfezione, ma tornerà utile anche per la cottura della pasta. In questa fase basteranno all’incirca 15 minuti di cottura.

In una padella a parte, rosolare la pancetta a cubetti, senza aggiungere altro olio. Dopo 3 minuti di cottura circa, sfumare la pancetta con un vino bianco e lasciare evaporare.

Gli ultimi importanti passaggi

A questo punto, prelevare parte dei ceci e piselli e versarli nel bicchiere del frullatore a immersione, per ottenere una deliziosa salsa verde. Per rendere tutto più facile, aggiungere un mestolo di brodo ai legumi da frullare.

Ai restanti ceci e piselli aggiungere 4 o 5 mestoli di brodo, in modo da avere acqua sufficiente per cuocere la pasta direttamente in padella. Quindi, aggiungere la pasta ai ceci e fagioli e far cuocere nel brodo. Non appena il brodo sarà completamente asciutto e, comunque a un minuto dal termine della cottura della pasta, aggiungere la crema di legumi.

Spegnere la fiamma e aggiungere formaggio grattugiato, peperoncino e la pancetta croccante.

Approfondimento

Come cucinare le patate in friggitrice ad aria con la carne e un bonus.