In cucina esistono materie prime in grado di farci preparare veri capolavori. Basta puntare sugli ingredienti giusti, quelli più saporiti e sfiziosi. Le patate, ad esempio, rappresentano un contorno veramente eccezionale e versatile. Non mancano neppure ricette che le rendono delle vere protagoniste della cucina, al punto da passare in secondo piano carne o pesce ed è quello che succede in questa ricetta.

Infatti, non bisognerà servirle né fritte né al forno, ecco come cucinare le patate nella friggitrice ad aria con la carne e un ingrediente bonus. Di certo nessun ospite o commensale resterà deluso e i complimenti per il cuoco o la cuoca di casa saranno assicurati.

Perché proprio questa cottura

Gli amanti e utilizzatori della friggitrice ad aria la prediligono come metodo di cottura per praticità di utilizzo e intensità di sapore. Le patate cotte in friggitrice ad aria e insaporite con spezie e aromi mantengono intatto il loro gusto e profumo. Ecco, quindi, gli ingredienti necessari e il procedimento con cui preparare queste incredibili patate.

La lista della spesa necessaria (per 4 persone)

4 patate di media grandezza;

300 grammi di carne tritata;

un uovo medio;

3 cucchiai di pangrattato;

3 cucchiai di formaggio grattugiato;

sale e pepe q.b.;

origano q.b.;

uno spicchio d’aglio;

olio d’oliva q.b.;

5 pomodorini;

10 olive taggiasche.

Né fritte né al forno, ecco come cucinare le patate nella friggitrice ad aria con la carne e un ingrediente bonus

Iniziare proprio dalle patate, pelandole e tagliandole in piccoli cubetti regolari. Le migliori per questa ricetta sono le patate dalla buccia rossa. Poi, versarle in una boule da cucina e condirle con sale, olio e rosmarino. Agitare le patate per mescolarle e lasciarle da parte per far assorbire tutto l’aroma. Per avere patate senza amido è preferibile lasciarle in ammollo mezzoretta in acqua prima di condirle e cucinarle.

A questo punto, dedicarsi alla preparazione delle polpette. In un recipiente largo, inserire la carne tritata, l’uovo, il sale, il pepe, il formaggio grattugiato, l’origano, il pangrattato e l’aglio tritato. Mescolare bene tutti gli ingredienti e realizzare piccole polpette rotonde, della stessa dimensione.

Gli ultimi passaggi e la cottura

Recuperare il cestello della friggitrice ad aria e coprirlo con carta forno. Adagiare le patate condite, un po’ d’olio d’oliva e i pomodorini tagliati a 4. Distribuire fra le patate anche le polpette e aggiungere le olive taggiasche. Cuocere tutto a 180 gradi per 15 minuti e, poi, 200 gradi per soli 5 minuti.

