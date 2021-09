Con la fine della stagione estiva è bene cambiare le nostre abitudini alimentari in conformità con la stagionalità dei prodotti. Sebbene sia la stagione della decadenza, anche l’autunno porta con sé ricchezza e abbondanza di frutti; uno su tutti è il melograno. Ecco il frutto ideale per diabetici e cardiopatici che non può mancare nel carrello di ottobre. Le proprietà benefiche del melograno vengono studiate sin dai tempi antichi. Basta pensare che Ippocrate, il padre della medicina, lo considerava una vera e propria medicina naturale. Le sue qualità sono poi state approfondite dalla scienza odierna, che ha confermato che le intuizioni degli antichi erano giuste.

Ecco il frutto ideale per diabetici e cardiopatici che non può mancare nel carrello di ottobre

Sono molte le leggende che ruotano intorno al frutto del melograno. Una di queste lo considera un vero e proprio prodigio fatto da Madre Natura, il frutto da cui tutti gli altri frutti hanno avuto origine. Nei Paesi da cui ha origine, il melograno è considerato un simbolo esoterico, con poteri quasi magici.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tralasciando il mito, ciò che ci interessa è che le storie che riguardano questo frutto hanno dei fondamenti di verità. Il melograno è considerato un frutto fondamentale per apporto di vitamine C, E, K.

È anche ricco di acqua, che ne costituisce circa l’80%. Il resto è distribuito tra fibre, solubili e insolubili, e una buona dose di sali minerali, come potassio, fosforo, magnesio, calcio e zinco. Alcuni hanno associato al melograno proprietà antitumorali, anche se non ci sono ancora evidenze scientifiche a supporto di questa teoria. È confermato, invece, che il melograno è in grado di controllare i livelli del colesterolo, svolgendo un prezioso ruolo nella prevenzione cardiovascolare. Allo stesso modo, il consumo assiduo di questo frutto pare sia in grado di tenere a bada glicemia alta e diabete.

Altri benefici di questo frutto esoterico

I benefici apportati dal melograno alla nostra salute non si esauriscono con quelli illustrati pocanzi. Questo frutto esoterico è anche un ottimo rimedio contro l’iperplasia prostatica benigna. Grazie a un’importante presenza di fibre, è anche un regolatore delle funzioni intestinali e digestive, nonché uno stimolatore delle difese immunitarie. Alcuni associano a questo frutto anche la capacità di favorire la perdita di peso. Di certo, grazie alla presenza della granatina B e della punicalagina, il succo di melograno contrasta i radicali liberi.

L’assunzione di questo frutto è sconsigliata solo in concomitanza di terapie a base di alcuni antidepressivi e farmaci metabolizzanti. Per maggiori informazioni, rivolgiamoci al nostro medico curante.

Approfondimento

Pochi sanno che per prevenire questi 2 diffusi tumori è importante mangiare molto pomodoro.