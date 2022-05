La gastrite è uno dei disturbi più comuni che colpisce l’apparato digerente. Parliamo dell’irritazione della mucosa che riveste le pareti interne dello stomaco. Un problema che può sparire nell’arco di poche ore, oppure durare a lungo e per diversi giorni. Nella maggior parte dei casi questo disturbo si cura facilmente e tende a risolversi in breve tempo. Ma, se non trattato adeguatamente, potrebbe diventare pericoloso e provocare problemi alle pareti dello stomaco.

Sintomi e cause della gastrite

Questa infiammazione potrebbe manifestarsi in maniera improvvisa, oppure svilupparsi gradualmente. In generale, i sintomi più comuni sarebbero: dolore e bruciore di stomaco, crampi, nausea, fastidio addominale e così via. Sono tante le cause che potrebbero provocare la gastrite. Pensiamo ad una cattiva alimentazione, ad un eccesso di alcool e all’abuso di alcuni farmaci. Ma non dimentichiamo che anche lo stress e gli stati ansiosi potrebbero indebolire la barriera che protegge la mucosa dello stomaco e provocare, di conseguenza, la gastrite. Un altro fattore da non sottovalutare potrebbe essere l’helicobacter pylori.

Ecco quale alimento dovremmo mangiare al mattino per proteggere lo stomaco dalle infiammazioni e contrastare la gastrite

Da sempre gli esperti hanno ribadito che una sana alimentazione aiuterebbe a prevenire alcune malattie. Infatti, in caso di gastrite e dolori allo stomaco alcuni cibi potrebbero davvero aiutarci. Ad esempio, non ci saremmo mai aspettati che un semplice yogurt potesse essere un vero e proprio toccasana per il nostro organismo. Un prodotto che deriva dalla fermentazione del latte ad opera di alcuni batteri appartenenti al genere lactobacillus e streptococcus.

Lo yogurt sarebbe ricco di vitamine e minerali. Il calcio aiuterebbe la salute delle ossa, mentre il potassio proteggerebbe il cuore. Inoltre, lo yogurt è un alimento importantissimo per l’intestino perché, grazie alla presenza dei fermenti lattici, potrebbe riequilibrare la flora batterica, prevenire le infezioni e proteggere lo stomaco. Secondo gli esperti, mangiare uno yogurt al mattino e a stomaco vuoto potrebbe aiutare a proteggere la mucosa gastrica. Se, poi, stessimo assumendo dei farmaci per curare l’helicobacter pylori, questo alimento potrebbe essere utile per migliorare gli effetti collaterali provocati dai medicinali. Quindi, ecco quale alimento dovremmo mangiare al mattino per potenziare le difese dello stomaco.

Non solo yogurt

Migliorare l’alimentazione e condurre uno stile di vita sano, aiuterebbe molto a prevenire la gastrite. Inoltre, dedicarsi all’attività fisica potrebbe abbassare anche livelli di ansia e stress. Naturalmente, qualora dovessero presentarsi i sintomi descritti nelle righe precedenti, il nostro consiglio è quello di rivolgersi al medico.

Lettura consigliata

Ecco i rimedi naturali per digerire meglio e sgonfiare la pancia dopo un pasto abbondante