È già sicuramente capitato a tutti di trovarsi in un’autostrada e di notare che c’è più traffico del solito. Dopo un po’, però, le auto davanti alla nostra cominciano a rallentare sempre di più fino a fermarsi. Spesso si avanza a passo d’uomo ma ci sono delle volte in cui si resta completamente fermi. Si ricomincia a partire e poi pian piano le auto riprendono la loro andatura abituale.

Capita che si tratti di un incidente o di semplici lavori in corso. Tuttavia, può anche capitare di non vedere nessuna causa apparente per questa sosta forzata. Infatti, le inspiegabili e lunghissime code fantasma in autostrada sono da ricondursi ad alcuni nostri comportamenti.

La prima considerazione sono le troppe automobili

Da un punto di vista logico, quando si formano le code è una situazione in cui si verifica un effetto ad imbuto. Infatti, specialmente durante i fine settimana o nelle stagioni estive, le autostrade devono accogliere un grandissimo numero di autovetture. Basta un piccolo restringimento o una coda un po’ più lunga ai caselli autostradali per formare code anche molto lunghe.

L’incidente stradale causa sicuramente code, ma è comprensibile. Anche una semplice auto in panne può causare dei rallentamenti. Tuttavia, ci sono degli ingorghi che sembrano proprio inspiegabili. Sembra proprio un mistero ma che può portare le persone a diventare estremamente irascibili. Si tratta delle cosiddette code fantasma che, come indica il nome, ci sono senza, però, esserci davvero.

Le inspiegabili e lunghissime code fantasma in autostrada hanno una causa e spesso siamo noi

In pratica, queste code fantasma sono causate proprio dalla nostra andatura in autostrada. Infatti, acceleriamo, freniamo, ci spostiamo di corsia o semplicemente rallentiamo per ammirare il paesaggio. Tutte queste nostre azioni hanno un’influenza sulle macchine che ci seguono, specialmente se non rispettano la distanza di sicurezza.

Infatti, la prima macchina dietro di noi, vedendoci cambiare andatura o corsia, rallenterà. A catena, le auto dietro rallenteranno anche e alla fine della lista ce ne sarà una che si fermerà proprio. Da quel momento in poi si formerà la coda che potrebbe anche durare dei chilometri.

Naturalmente, queste code si possono verificare e formare soltanto se l’autostrada è già molto trafficata di per sé. In special modo, le possiamo trovare al rientro da un fine settimana nelle maggiori città italiane o verso le destinazioni più gettonate per le vacanze.

