Come ben sappiamo l’acqua è fondamentale per il nostro organismo, e bere è importante come mangiare.

Il nostro corpo è composto principalmente di acqua, per questo motivo è importante assumerla nella quantità giusta.

Bere acqua aiuta a disintossicare e purificare, aiuta la digestione, normalizza la temperatura del corpo, facilita il trasporto di nutrimento alle cellule, contrasta l’affaticamento e la stanchezza. Aiuta a dimagrire, stimola il metabolismo, mantiene la pelle lucida, previene le rughe d’espressione.

I medici suggeriscono di bere dai 6 agli 8 bicchieri di acqua al giorno, che corrispondono a circa due litri.

Sugli scaffali dei supermercati troviamo tante tipologie di acqua, da quelle lisce o gassate, le minerali e oligominerali. Quale scegliere?

Ecco quale acqua bere in base all’età e se è giusto comprare sempre la stessa oppure è consigliabile variare

Probabilmente in molti si saranno posti questa domanda, ma possiamo affermare, come consigliato dagli esperti del settore, che non sarebbe una buona abitudine bere sempre la stessa acqua.

Meglio cambiare spesso, perché ogni acqua ha un contenuto diverso di sali, e optando per tipologie diverse, soddisfiamo meglio il fabbisogno del nostro organismo.

Ecco quale acqua bere in base all’età:

quella da bere in estate

In estate si suda molto quindi, la scelta deve cadere sulle acque minerali o medio minerali, perché riescono a reintrodurre nel nostro organismo la perdita di sali.

Queste acque sono ottime anche per chi svolge attività fisica.

quella da bere in inverno

Poiché durante l’inverno si beve meno è meglio scegliere un’acqua leggera, con pochi sali minerali come quelle oligominerali o leggermente mineralizzate con un residuo fisso inferiore ai 500 mg/l.

Per gli anziani (dai 65 anni in poi)

Per gli anziani occorre un’acqua calcica e solfato magnesiaca. Ricordiamo che in questa fascia d’età è importante bere poiché lo stimolo della sete viene a mancare.

Adulti

Agli adulti si consiglia un’acqua oligominerale e medio minerale.

Alle donne incinte e in menopausa e agli intolleranti si consiglia acqua calcica.

Adolescenti

Per gli adolescenti è indicata un’acqua medio minerale, bicarbonato calcica e magnesiaca.

Se si beve l’acqua del rubinetto è possibile conoscerne le indicazioni sul sito del Comune di appartenenza, oppure dell’azienda fornitrice dell’acqua.

