Una corretta alimentazione è alla base della nostra salute. In generale la dieta mediterranea è quella che contiene tutti gli ingredienti utili per un corpo in salute. Ovviamente va rispettata nelle quantità e nella varietà degli alimenti.

Ma c’è un ortaggio che conviene mangiare sempre, soprattutto in estate e che ha importanti proprietà antisettiche e antinfiammatorie. La bella stagione, infatti, è il periodo in cui ci rilassiamo un po’ e tendiamo a cedere ai nostri gusti e preferenze culinarie che ci portano spessissimo a consumare sempre gli stessi cibi.

Ma dobbiamo considerare sempre l’importanza della giusta integrazione tra gli ingredienti.

Ecco qual è l’ortaggio che per le sue proprietà antisettiche e antinfiammatorie conviene mangiare sempre e soprattutto in estate

Le sue proprietà benefiche sono note a tutti. Tra le altre è bene ricordare che si tratta di un alimento ipocalorico, ricco di fibre e betacarotene molto utile per proteggere la pelle dal sole. Vari studi, poi, hanno dimostrato che la carota avrebbe anche proprietà antisettiche e antinfiammatorie. Dunque, chi ne fa un uso regolare ha un’arma in più, perché l’organismo tenderà a respingere i microbi. Un consumo abituale di carote, quindi, è un rimedio naturale che ha un importante potere cicatrizzante. E sarebbe in grado di contenere infiammazioni e diversi problemi intestinali.

È antinfiammatorio

Nello specifico la carota, sempre secondo studi di settore, svolgerebbe una importante funzione antinfiammatoria molto utile nei casi di ulcere e colite. Nonché in caso di infiammazione gengivali e renali. In tutte queste situazioni le carote aiuterebbero ad attenuare le infiammazioni contribuendo al benessere generale.

Le carote possono essere consumate anche crude. Le laveremo benissimo prima, naturalmente. Sono anche impiegate per scongiurare il senso di fame perenne.

In conclusione, ecco svelato qual è l’ortaggio che per le sue proprietà antisettiche e antinfiammatorie conviene mangiare sempre e soprattutto in estate. Ovviamente non dobbiamo esagerare.

È importante non abusare per non incorrere in controindicazioni. Non dovremmo mai superare il mezzo chilo di ortaggio altrimenti potremmo incorrere nella carotenosi che si caratterizza per diarrea e colorito giallastro del viso.