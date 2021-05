È questo il metodo infallibile per lavare il costume da bagno pieno di sabbia più due consigli utili per rimuovere macchie di olio e di crema solare

Spesso nel lavaggio abituale dei costumi da bagno rimangono tracce di sabbia. Si tratta di un inconveniente sgradevole e che ci piace poco.

Perché indossare un costume asciutto, pulito ma col ruvido da residui di sabbia è sicuramente poco gradevole. Abbiamo cercato delle soluzioni al fastidioso inconveniente. E sveliamo un metodo infallibile per lavare il costume da bagno pieno di sabbia più due consigli utili per rimuovere macchie di olio e di crema solare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Per la sabbia

Quando non riusciamo a liberarcene con un bel getto d’acqua fredda, possiamo ricorrere al bicarbonato di sodio. Ci sono casi in cui la sabbia è sottilissima e davvero dobbiamo ricorrere ad un rimedio poco comune.

Dapprima eliminiamo la sabbia in superficie rivoltando il costume. Poi cospargiamolo di bicarbonato e mettiamolo in un sacchetto di plastica.

Agitiamo il tutto in modo che la granulosità del bicarbonato rimuova i grani più sottili di sabbia. Strofiniamo bene e poi procediamo col normale lavaggio.

Per le macchie grasse

Veniamo ora ai due suggerimenti utili. Perché, oltre al rimedio davvero infallibile per lavare il costume da bagno zeppo di sabbia, seguendo i due utili consigli, di seguito descritti, riusciremo a rimuovere efficacemente le macchie di olio e di crema solare.

Per l’olio abbronzante possiamo utilizzare qualche goccia del detersivo per i piatti. Strofiniamo delicatamente e poi procediamo al risciacquo.

Il secondo trucchetto riguarda l’inconveniente della crema solare finita accidentalmente sul nostro costume. Inumidiamo leggermente e versiamo direttamente sulla parte interessata, del sapone di Marsiglia.

Copriamo con bicarbonato e lasciamo agire un po’. Dobbiamo dare il tempo al bicarbonato di assorbire la macchia.

Dopo qualche ora, risciacquiamo abbondantemente. L’alone del grasso sarà completamente sparito.

Abbiamo visto, dunque, perchè è questo il metodo infallibile per lavare il costume da bagno pieno di sabbia più due consigli utili per rimuovere macchie di olio e di crema solare. Un rimedio utilissimo e dei suggerimenti pratici per ovviare a dei problemucci che sono molto frequenti in vacanza.

Riusciremo così ad riutilizzare i nostri costumi durante tutta l’estate o tutto il periodo di permanenza al mare, senza rovinarli né tantomeno indossarli con fastidiosissimi aloni da unto. Che sarebbero anche molto antiestetici.