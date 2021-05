La maggior parte della frutta e della verdura possiede proprietà benefiche per l’organismo. Alcuni ortaggi aiutano il sistema immunitario a proteggerci dalle malattie, altri hanno poteri antiossidanti, altri ancora hanno proprietà depurative.

Tra questi ultimi, una delle verdure più amate in Italia è il ravanello: un piccolo ortaggio dal sapore piccantino e di origine orientale.

Continuando a leggere, vedremo quali sono le proprietà del ravanello e perché non dovrebbe mai mancare nella nostra dieta.

Ecco qual è l’ortaggio dalle mille proprietà anche depurative che non deve mancare nel nostro orto in cassetta

Il ravanello appartiene alla famiglia delle Brassicacee ed è conosciuto dall’uomo sin dall’antichità. Infatti, veniva consumato dagli Egizi, e poi dai Greci e dai Latini per la sua capacità di calmare la tosse e facilitare la digestione.

Del ravanello, si mangia principalmente la radice tondeggiante, ma anche le foglie si possono mangiare, ad esempio nell’insalata o per insaporire la pasta.

Questa pianta è ricchissima di benefici ed è perfetta per l’orto in cassetta: resistente, piccolina e con un ciclo colturale breve, di circa 30 giorni.

Proprietà e controindicazioni

I ravanelli sono ipocalorici e un’ottima fonte di potassio, vitamina C e diversi tipi di vitamina B. Inoltre, è una buona fonte di fibre e di antiossidanti. Ecco quali sono le proprietà dei ravanelli:

a) prevengono la ritenzione idrica grazie al potassio e all’acqua che contengono;

b) sono disintossicanti grazie alla presenza di acqua, fibre e zolfo, e quindi fanno benissimo a fegato e reni. Questo rende i ravanelli degli ottimi alleati per la prevenzione del cancro, in particolare al colon, ai reni, allo stomaco;

c) favoriscono il raggiungimento del peso forma: ipocalorici, ricchi di fibre e con un basso indice glicemico, i ravanelli sono perfetti per chi vuole perdere peso;

d) calmano la tosse, sono antibatterici ed antielmintici: fin dall’antichità sono stati usati per curare i parassiti e la tosse;

e) calmano anche il prurito per le punture di insetti: basterà mettere una fettina di ravanello sulla puntura ed il prurito scemerà;

f) favoriscono il sonno ed il rilassamento muscolare;

g) sono utilissimi per controllare il diabete grazie al basso indice glicemico.

Concludendo, ecco qual è l’ortaggio dalle mille proprietà anche depurative che non deve mancare nel nostro orto in cassetta. Ma attenzione, nonostante tutto questi piccoli ortaggi sarebbero da evitare in caso di gastrite, reflusso o colon irritabile, perché se assunti in grandi quantità possono irritare il tratto gastrointestinale.

