L’arte del riuso è ampiamente entrata a fare parte delle nostre abitudini, anche i social sono pieni di soluzioni creative per riutilizzare praticamente di tutto. Oggi è quasi un imperativo, per ridurre i nostri rifiuti ed essere ecosostenibili. Ma vi è anche l’esigenza di differenziarsi, di staccarsi dall’omologazione dei prodotti in serie e d’importazione, spesso privi di anima creativa. Per cui alla base del riutilizzo di un accessorio o mobile, vi è il desiderio di essere circondati da cose che parlano di noi, del nostro stile personale e dei nostri gusti. Quella proposta di seguito è un’idea perfetta per la bella stagione e perciò potrà avere successo. Questo articolo vuole spiegare perché d’ora in poi questo accessorio non verrà più buttato via ma servirà per decorare terrazzi e giardini.

Il vecchio infisso può essere riciclato

Quando si rinnova casa, spesso ci si trova a dover cambiare i vecchi infissi e fra questi le persiane. A volte se ne trovano di molto carine ma stondate e in pessimo stato, non più riutilizzabili nella loro funzione originaria. Ecco perché non buttarle via.

Con pochissimo lavoro si può arredare un giardino

Anche i meno esperti possono cimentarsi in questo semplice lavoretto di fai da te. Basterà procurarsi guanti protettivi, un seghetto, della carta vetrata a grana grossa e fina, pennelli e vernici ad acqua a piacere e portavasi in ferro. Ecco come procedere.

Col seghetto, tagliare una lamella sì e una no. Utilizzando la carta vetrata grossa, eliminare le possibili imperfezioni che presenta il legno, e rifinire con quella fina. Quest’ultima andrà passata seguendo le venature del legno su tutta la superficie dell’imposta per renderla meno liscia e permettere alle vernici di aggrappare meglio. Una volta lavorata così tutta la persiana, dipingerla col colore desiderato, oppure lasciarla al naturale per un effetto più rustico.

Come utilizzarle?

Una volta asciugata la persiana sarà possibile, grazie allo spazio creato fra le lamelle, attaccare i portavasi di ferro e decorarla con le piante che più ci piacciono. Basterà appoggiarla a un muro ed ecco creato un bellissimo e originale angolo verde. Ecco spiegato perché d’ora in poi questo accessorio non verrà più buttato via ma servirà per decorare terrazzi e giardini.