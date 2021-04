È ormai noto a tutti che esistono diversi alimenti in grado di ringiovanire la pelle e mantenerla distesa e senza rughe. Questi stessi cibi hanno la capacità di impedire l’invecchiamento precoce di corpo e mente e di mantenerci sani anche fino a 100 anni. Ma cosa hanno in comune per poterlo fare?

Gli antiossidanti

Tutti questi alimenti hanno in comune il fatto di contenere sostanze dette antiossidanti. Si tratta di sostanze chimiche che prevengono l’ossidazione delle molecole e la conseguente formazione di radicali liberi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Così facendo, si impedisce ai radicali di danneggiare altre cellule come quelle della pelle e si prevengono le rughe. Oppure, si previene il danno al DNA e così facendo si impedisce l’invecchiamento e varie patologie.

Queste sostanze aiutano a prevenire diversi problemi di salute come il cancro, l’ictus e problemi al cuore. Possono anche impedire che insorgano malattie del cervello come l’Alzheimer o la demenza senile.

Oltre ad essere fondamentali per il benessere del corpo e della mente, gli antiossidanti sono un prezioso aiuto per gli sportivi. Infatti, l’esercizio fisico comporta la produzione di molti elementi ossidanti a causa del maggior consumo di ossigeno. Proprio per questo gli antiossidanti, ed in particolare i polifenoli, sono essenziali per ridurre il rischio di infortuni.

Ma dove si trovano questi elementi miracolosi?

I 5 colori degli alimenti che mantengono il corpo e la mente giovane e che nascondono un potere segreto

Gli antiossidanti principali sono: la vitamina C, E, i carotenoidi e i polifenoli, ma anche minerali come rame, zinco e selenio collaborano. Si trovano in molti tipi di frutta e verdura, tè, caffè, oli vegetali e addirittura nel cioccolato amaro.

In base al loro colore, gli antiossidanti sono presenti in diversi alimenti ed agiscono insieme in modo coordinato. Esiste quindi un codice a colori:

a) viola o blu: i principali sono le more, i ribes, l’uva nera e le melanzane;

b) rosso: i principali sono le arance rosse, le ciliegie, le fragole ed i pomodori;

c) arancione o giallo: i principali sono i limoni, le carote, le arance e la zucca;

d) bianco: i principali sono l’aglio e la cipolla, i porri ed il sedano;

e) verde: i principali sono i broccoli, gli spinaci, i kiwi ed il basilico.

Tutti questi cibi hanno in comune un alto contenuto di vitamina C ed E, e, in misura diversa, di minerali.

La frutta secca, i cereali integrali e gli oli vegetali sono altre importantissime fonti di vitamina E, manganese, selenio e zinco.

È però importante ricordare che, specialmente la frutta e la verdura, si devono mangiare da crudi a poco cotti, altrimenti perdono gran parte delle loro proprietà.

Ecco quindi i 5 colori degli alimenti che mantengono il corpo e la mente giovane e che nascondono un potere segreto: gli antiossidanti.