La stagione calda è la stagione delle feste, del mare, dei viaggi e dei nuovi amori.

Ma è anche la più difficile per tutti coloro che soffrono di pressione bassa.

Tuttavia questa problematica si può tenere a bada con un metodo facile e gustoso.

Ecco qual è l’incredibile rimedio naturale e rinfrescante per combattere la pressione bassa durante l’estate.

Acqua alla liquirizia

La liquirizia è per antonomasia il miglior rimedio naturale contro la pressione bassa. Ma se non si ama tenere in bocca i bastoncini o mangiare le caramelle, c’è un’altra soluzione: l’acqua ala liquirizia.

Si può preparare in due diversi modi, con la polvere o con le radici.

Ecco qua ingredienti e procedimenti.

1 – Con la polvere

1 litro di acqua;

100 grammi di polvere di liquirizia.

Il procedimento è alquanto immediato, non si deve far altro che sciogliere la polvere in una bottiglia d’acqua, sciabordare bene e poi bere. Il problema è che la polvere tende a depositarsi, quando si mette la bottiglia in frigo.

Dunque un altro metodo è preparare un’abbondante tisana, con le stesse dosi, facendo prima bollire l’acqua e poi sciogliendoci la polvere. In questo modo la bibita verrà meglio. Chiaramente va fatta raffreddare a temperatura ambiente e poi messa in frigo, per poterla gustare durante le ore più calde.

2 – Con le radici

1 litro d’acqua;

2/3 bastoncini di liquirizia.

In questo caso si deve per forza fare un decotto.

Inserire le radici nell’acqua e portare a ebollizione. Da quando bolle far cuocere per altri dieci minuti. Il decotto così ottenuto avrà un sapore molto forte e intenso. Il consiglio è quello di farlo raffreddare e poi servirlo in un bicchiere pieno di ghiaccio, come fosse un cocktail.

La pressione schizzerà su all’istante.

Oltretutto non occorre neppure aggiungere zucchero, perché la liquirizia è di per sé un dolcificante.

Dunque, ecco qual è l’incredibile rimedio naturale e rinfrescante per combattere la pressione bassa durante l’estate.