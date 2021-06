Pasta, pane, pizza e dolci, spesso non riusciamo a fare a meno di questi buonissimi cibi. A volte, però, dobbiamo rinunciarvi. Alcuni di noi, infatti, hanno problemi con i carboidrati o devono tenere sotto controllo la glicemia.

Queste persone, quindi, finiscono col dover evitare i farinacei perché ricchi di carboidrati e zuccheri. Per fortuna esistono in commercio alcune farine alternative. Ecco la farina tutta naturale da sostituire a quella di grano per soffici preparazioni con pochi carboidrati e perfette per chi ha problemi di glicemia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tante nuove farine

Molti pensano che sia possibile ottenere la farina solo da prodotti come grano o farro. Per fortuna, però, siamo in grado di macinare anche altri cibi ricchi di grassi e poveri di carboidrati. È il caso ad esempio della frutta secca.

Possiamo ad esempio sostituire la farina tradizionale con la farina di nocciole, noci o mandorle. E che dire inoltre della farina di cocco? Tutte queste farine hanno però spesso dei gusti molto forti. Per fortuna possiamo però affidarci a un’altra farina poco conosciuta, quella di semi di lino.

Una buona alternativa

Ecco la farina tutta naturale da sostituire a quella di grano per soffici preparazioni con pochi carboidrati. La farina di semi di lino è infatti ricca di proteine di grassi sani. Ha però pochissimi carboidrati: solo due grammi ogni cento grammi di prodotto. È quindi ideale per chi deve evitare i carboidrati. La farina di semi di lino, inoltre, ha una consistenza molto morbida e un gusto delicato.

Può essere quindi usata in sostituzione alla farina tradizionale in molti modi. Possiamo infatti usarla per preparare delle piadine, dei pancake o delle pagnottine. Bisogna però ricordare che questa farina non è in grado di lievitare come la farina di grano! La farina di lino, inoltre, assorbe molta acqua quindi bisogna fare qualche tentativo per trovare le giuste proporzioni per le nostre ricette.