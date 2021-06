L’avocado è un alimento che negli ultimi anni ha spopolato sulle tavole di tutto il mondo occidentale. Questo tipico cibo esotico è riuscito a guadagnarsi una grandissima fetta di mercato anche in Europa, che probabilmente è destinata a crescere ulteriormente. Un clima tropicale favorisce la crescita dell’avocado. Secondo i dati della World Avocado Organization, i principali produttori di questo frutto sono la Colombia, il Messico, il Perù e il Sudafrica. Questi stati sono stati favoriti dal boom dell’avocado, che ha permesso l’incremento di posti di lavoro. Ma l’ambiente? Indubbiamente coltivare in vaso l’avocado o acquistare avocado prodotto in Italia aiuta l’ambiente contro il problema dell’inquinamento.

Due valide scelte eco friendly

Anche in Italia l’avocado ha cominciato ad essere coltivato ed esportato. La Sicilia al momento è in vetta nella produzione di questo frutto. Chiaramente i cibi esportati da grandi distanze hanno un forte impatto sull’ecosistema, perché devono attraversare mezzo mondo per giungere sulle nostre tavole. Per gli amanti dell’avocado e dell’ambiente, quindi, esistono due opzioni. Scegliere frutti coltivati un po’ più vicino, come quelli siciliani o calabresi. Oppure, scelta ancora più eco, provare a coltivarli in casa il “burro di bosco”, come veniva chiamato dagli aztechi. Questa scelta, oltre a favorire l’ambiente, farà anche risparmiare in termini economici.

Buttare il seme centrale dell’avocado è un grande errore

A questo proposito, buttare il seme centrale dell’avocado è un grande errore perché ci permette di coltivare la pianta di avocado in vaso. Per capire come realizzare una pianta di avocado passo per passo, da un semplice seme, è possibile consultare questo articolo qui.

Per coltivare l’avocado in vaso, però, è indispensabile che la temperatura del luogo si presti, questo è più semplice nelle regioni meridionali, un po’ più complicato in quelle settentrionali. La pianta di avocado, infatti, non tollera temperature al di sotto dei 5 gradi, e neanche il vento, freddo o caldo che sia. Il problema del vento può essere risolto coprendo la pianta con dei sacchi in iuta. Se il clima della regione in cui si vive non si presta affatto, si dovrà ripiegare sull’acquisto. Con la chiara consapevolezza che, coltivare in vaso l’avocado o acquistare avocado prodotto in Italia aiuta l’ambiente contro il problema dell’inquinamento.