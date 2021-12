Fare una tisana a casa significa scaldare dell’acqua e immergervi erbe e fiorellini essiccati. Questi li possiamo comprare sfusi, in erboristeria, o possiamo acquistarli in pratiche bustine. L’importante è rispettare il tempo d’infusione, per gustare una bevanda non solo ricca di sapori ma spesso anche benefica.

In questo articolo ne scopriremo una che possiamo bere tutto l’anno, ma che ha un gusto che si sposa perfettamente con l’autunno e l’inverno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

In più, possiamo definirla “multitasking”, perché sarebbe in grado di eseguire, per il nostro organismo, più compiti benefici contemporaneamente.

L’ingrediente principe

Ciò che immergeremo nella nostra acqua calda e che gli darà un colore ambrato e intenso sono i chiodi di garofano.

Questi sono i boccioli, di forma simile a dei chiodini, di una pianta dalle origini indonesiane che comunemente consumiamo essiccati.

I loro benefici sono innumerevoli.

Innanzitutto, possono darci un sostegno quando abbiamo delle difficoltà digestive perché aiutano in caso di gonfiore e, generalmente, aerofagia.

Inoltre, potrebbero darci una mano nell’allontanare la stanchezza di tutti i giorni.

I chiodi di garofano avrebbero, però, anche delle proprietà antinfiammatorie e potrebbero essere un valido alleato contro reumatismi e dolori muscolari.

Ancora:

avrebbero proprietà antibatteriche soprattutto in caso di infezioni urinarie;

avrebbero proprietà anche antidepressive;

sarebbero ricchi di sali minerali come fosforo, magnesio, ferro.

Ecco qual è l’aromatica tisana casalinga che potrebbe aiutarci contro gonfiore di stomaco, stanchezza e dolori muscolari

Per iniziare, allora, mettiamo a scaldare dell’acqua, all’incirca 250 ml.

Il metodo migliore per farlo, nel caso della preparazione della tisana, è metterla in un pentolino e portarla a bollore. In alternativa, se avessimo poco tempo, potremmo scaldarla al microonde direttamente nella tazza.

Dopo che l’acqua ha raggiunto il bollore e quindi è bella calda, possiamo versargli dentro 2-3 chiodi di garofano.

Il tempo d’infusione è di 8 minuti ed è importante che il pentolino, o la tazza, stiano chiusi in questo passaggio.

A questo punto, possiamo eliminare i chiodi di garofano e gustare questa delizia dal sapore dolce, leggermente piccantino e dalle note balsamiche.

Ecco, quindi, qual è l’aromatica tisana casalinga che potrebbe aiutarci contro gonfiore di stomaco, stanchezza e dolori muscolari.

Variante

Se volessimo stemperare il suo gusto così intenso, potremmo unire alla tisana qualche altro ingrediente. I due che si abbinano alla perfezione sono: la cannella e l’arancia.

Quindi, oltre ai 2-3 chiodi di garofano potremmo mettere in infusione anche mezza stecca di cannella e 2 fettine d’arancia essiccata. Queste le possiamo preparare anche a casa e come abbiamo visto in questo articolo possiamo farlo velocemente senza utilizzarle il forno.

Infine, oltre a questa tisana, esisterebbero tantissimi altri cibi che custodiscono diversi benefici pronti ad agire tutti insieme sul nostro organismo.

Per esempio, il carciofo i cui scarti sono perfetti per questa ricetta amica dell’intestino e del metabolismo.

Oppure, della stessa famiglia, il cardo protagonista di questo contorno invernale che potrebbe aiutarci a tenere a bada glicemia e pressione.