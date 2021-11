L’avvicinarsi del periodo natalizio riporta in auge alcune piante che durante l’anno in molti dimenticano. Non si tratta solamente della famosissima Stella di Natale o del vischio ma anche di altre varietà di piante. Spesso erroneamente regalate in occasione di pranzi o cene a persone dal pollice nero o, più semplicemente, poco interessate al genere. A quelle già citate va aggiunta la Schlumbergera, più semplicemente conosciuta come “Cactus di Natale” o “Natalina”.

Una pianta molto bella e apparentemente facile da curare che si può acquistare, solitamente, nel periodo che va da novembre a gennaio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Viene, infatti venduta carica di fiori per attirare maggiormente l’attenzione. Eppure anche una volta sfiorita è possibile prendersene cura per ottenerne il massimo.

Questo cactus meraviglioso fiorirà a Natale ma dobbiamo smettere subito di fare banali errori da principianti

Si tratta di una pianta veramente facile da coltivare, non necessita praticamente di nulla per sopravvivere. Infatti la difficoltà maggiore si ha quando la si deve tenere in una casa molto riscaldata. Infatti, come e più di altri cactus anche la Natalina teme particolarmente le temperature al di sopra dei venti gradi. Se altre tipologie di cactus sopravviveranno anche al caldo e l’unica conseguenza sarà una mancata fioritura il caso della Schlumbergera è molto diverso.

Infatti a temperature troppo elevate deperirà rapidamente arrivando anche alla morte. In casa dovrà essere tenuta a temperature che oscillano tra gli 8 e i 18 gradi, ottimale sarebbero circa 15 gradi.

In stanze troppo calde, infatti, i boccioli tenderanno a seccare e gli steli a staccarsi. Per questo motivo andrebbe sistemata in una veranda non riscaldata o su un pianerottolo non eccessivamente luminoso.

Annaffiature

Per quanto riguarda le annaffiature, invece, bisognerà fare attenzione a non eccedere. Infatti troppa acqua causerà un marciume radicale fatale per questa pianta. Annaffiare solamente quando la terra risulta asciutta ma senza far passare mesi da una annaffiatura all’altra. Infatti, in quel caso il rischio sarebbe quello di vedere la pianta seccare pur rimanendo verde.

Per ottenere una fioritura abbondante, poi, si potrà procedere concimando con un prodotto per piante grasse.

Nemici

Tra i nemici più temuti dalla Schlumbergera troviamo la cocciniglia cotonosa che colpisce fusto e steli. Se non eliminata la cocciniglia porterà al conseguente appassimento della pianta.

Per eliminare la cocciniglia in modo naturale si potrà utilizzare un mix composto da sapone di Marsiglia e acqua. Si potranno unire qualche goccia di sapone all’acqua in uno spruzzino e procedere alla sera solo nelle zone in cui è presente la cocciniglia.

Quindi, se curato a regola d’arte questo cactus meraviglioso fiorirà a Natale ma dobbiamo smettere subito di fare banali errori da principianti.