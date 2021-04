Ognuno di noi è sempre alla ricerca di metodi nuovi e alternativi per risparmiare in casa e riuscire ad avere un budget sempre più alto.

Ci sono coloro che utilizzano il vecchio e caro salvadanaio per mettere da parte qualche soldo senza aprirlo se non nella data prestabilita. Chi invece ricorre a buoni e sconti da sfruttare per fare una spesa economica ma di qualità. Chi invece rinuncia a qualche vizio guadagnando non solo in denaro ma anche in salute.

Sono tanti i metodi che si possono utilizzare per creare un piccolo gruzzolo nel tempo. Sicuramente gran parte del risparmio inizia in casa. Seguendo piccoli consigli e cambiando qualche abitudine è possibile risparmiare su bollette, detersivi e cibo.

Ecco i consigli utili e intelligenti che aiutano a risparmiare e arrivare alla fine del mese senza ansia e creare un capitale nel tempo.

Elettrodomestici

Sicuramente alcuni lo fanno già, altri invece non ci prestano attenzione, il primo modo per risparmiare sulle bollette è quello di prestare attenzione agli elettrodomestici. Questi, insieme alla luce sono le spese che incidono di più in una famiglia. Infatti non a caso si raccomanda sempre di tenere le luci spente se non si è presenti in una stanza.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, come la lavatrice o la lavastoviglie, utilizziamoli sempre e solo alla massima capienza. Un’ulteriore accortezza per risparmiare, è quello di utilizzarli in una fascia oraria in cui l’energia costa meno, ad esempio dalle undici dii sera in poi. Un altro elettrodomestico che sciupa tanta energia è il ferro da stiro, iniziamo a stendere meglio i vestiti cosi da utilizzarlo sempre meno.

Detersivi fai da te

Esistono ormai tantissimi articoli che ci offrono come soluzione la sostituzione di detersivi industriali con quelli naturali. Oltre a prodotti puri come il bicarbonato, l’aceto (classico o di mele), possiamo inventarci dei composti che più ci piacciono per creare dei detersivi per la casa. Esistono anche degli oli essenziali che sono particolarmente indicati per l’igiene della casa, come ad esempio quello di lavanda, menta e tanti altri. In questo modo si risparmierà un sacco sulla spesa destinata ai detersivi.

Autoproduzione

Con il termine autoproduzione intendiamo ritornare un po’ al passato, quando le nostre nonne facevano il pane in casa o le torte. Questa abitudine ci permetterà di risparmiare notevolmente e di sostituire alle classiche merendine delle gustosissime torte fatte in casa. Possiamo anche dedicarci alla preparazione di biscotti e di deliziosi budini. Possiamo anche produrre gli ortaggi che ci servono, come per esempio, melanzane, pomodori e tanto altro.

