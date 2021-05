Durante questi mesi di chiusura tutti noi abbiamo perso la forma fisica che eravamo abituati ad avere andando in palestra.

Se non vogliamo rinunciare al buon cibo anche con qualche chilo in più, esistono dei metodi per aggirare l’ostacolo acquistando qualche centimetro in più.

Ecco l’infallibile metodo per vestirsi ed apparire più snelle e alte in poche e semplici mosse.

Preziosi trucchetti

È consigliato indossare capi a vita alta, che siano gonne o pantaloni, proprio perché questo trucchetto ci rende più slanciati.

Ovviamente dobbiamo premurarci di indossare, in abbinamento, anche delle magliette corte che ci permetteranno di ingannare lo sguardo esterno.

Se fa ancora freddo e abbiamo bisogno di coprirci basterà una giacca leggera che copre i nostri fianchi e ci snellisce maggiormente.

Vestiamoci con un solo colore che ci regalerà verticalità; ricordiamoci inoltre che oltre il nero, anche tonalità estive come il rosa ed il rosso snelliscono.

In pochi lo sanno ma indossare tacchi di color carne è un trucco geniale per apparire più slanciate.

Questo perché il colore delle calzature si confonde con quello della nostra pelle, allungandola di conseguenza.

Ulteriori consigli

Se amiamo le fantasie possiamo optare per le classiche stampe verticali che ci verranno in soccorso per slanciare la nostra figura.

Sarebbe consigliato evitare le strisce orizzontali che producono un effetto ottico tendente ad aumentare le dimensioni del busto e delle gambe.

Potremo provare ad indossare un paio di ballerine a punta, queste ci faranno sembrare più alte senza usare i tacchi.

È poi fondamentale indossare la giusta taglia, infatti se il nostro capo è troppo largo aggiungerà volume alla nostra figura.

Questo ci farà apparire più piene mentre, allo stesso modo, i capi troppo stretti rischierebbero di evidenziare rigonfiamenti.

Se amiamo la classica tuta, anche se non siamo alte è bene sapere che tende a creare l’illusione visiva perfetta per risultare slanciate.

