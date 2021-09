Secondo le stime più recenti, il 2,8% degli italiani soffrirebbe di psoriasi e cioè una malattia generalmente cronica e non trasmissibile che colpisce la pelle. La caratteristica che ne accomuna le diverse forme è la presenza di macchie rosse e squamose. Con l’arrivo dell’inverno, principalmente (ma non solo) a causa dello stress lavorativo e della minore presenza del sole, la psiorasi tende a peggiorare. Proprio per questo, anche se è sempre importante badarci, potrebbe essere ancora più utile del solito conoscere l’abbigliamento da adottare se si ha la psiorasi. Vedremo quindi 3 consigli da seguire per vestirsi se si ha la psoriasi.

Ci sono fattori legati al vestiario che possono peggiorare la malattia: l’eccessiva sudorazione, il contatto prolungato con alcune sostanze chimiche o lo sfregamento della pelle contro il tessuto.

3 consigli da seguire per vestirsi se si ha la psoriasi

Preferire le fibre naturali

Non tendono a scaldarsi al sole e quindi ad aumentare la sudorazione di chi le indossa. Via libera, quindi, a tessuti come il lino e il cotone, che limiteranno il surriscaldamento della pelle. Bisogna però prestare attenzione alla lana. Non va mai indossata direttamente sulla pelle. Siccome è molto ruvida, potrebbe sfregare contro la pelle e aumentare il prurito o il dolore dovuto alle lesioni. Un consiglio per l’inverno: meglio indossare cotone e lino a contatto diretto sulla pelle e poi, al di sopra, un maglione di lana.

È molto importante leggere le etichette dei capi che si acquistano per assicurarsi del materiale di cui sono effettivamente composte.

Scegliere modelli comodi

Assolutamente da evitare abiti troppo stretti o che aderiscano alla pelle in modo eccessivo. Sì a indumenti comodi, che agevolano e accompagnano i movimenti senza sfregare contro la pelle. Se si ha intenzione di indossare abiti aderenti, prediligere quelli in viscosa o in cotone.

Evitare il lavaggio con prodotti irritanti

Il contatto di alcune sostanze chimiche con la pelle può risultare problematico per le persone affette da psoriasi. Proprio per questo, meglio lavarli con detersivi privi di additivi e profumi ed evitare ammorbidenti. Anche in questo caso, bisogna prestare attenzione all’etichetta dei prodotti che si utilizzano.