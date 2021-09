Soprattutto durante la stagione calda è molto comune ritrovarsi a cercare disperatamente soluzioni per allontanare dall’abitazione insetti e animali. Se è vero che l’estate sta giungendo al termine, è altrettanto vero che queste presenze sgradite ce le troveremo attorno ancora per un po’.

L’inverno, infatti, rimane piuttosto lontano, per questo motivo è necessario per molti riuscire a trovare delle soluzioni appropriate. Le quali, innanzitutto, devono tenere conto del tipo di animale che vogliamo cercare di allontanare.

Non per tutti

Non tutti gli ingredienti che hanno una funzione repellente nei confronti di un determinato insetto avranno, poi, lo stesso effetto nei confronti di altri animali. Ogni specie, infatti, è attirata da un particolare tipo di odore come, al contrario, è fortemente infastidita da specifici aromi e sostanze. Sta a noi, dunque, conoscere innanzitutto i punti deboli dell’insetto che vogliamo eliminare. Così da trovare la soluzione perfetta che ci aiuterà a sbarazzarcene una volta per tutte.

Oltre ad aglio e cipolla è questo l’alimento super efficace contro le blatte in casa

In questo articolo ci occuperemo di uno degli insetti più difficili da tenere lontano da casa. Nonché uno dei più temuti, ovvero le blatte. Moltissime persone ogni giorno hanno a che fare con questi animali. Sia negli ambienti interni di casa, come la cucina, sia in quelli esterni, come il balcone o il giardino.

Proprio per il fatto che in tanti sono alla continua ricerca di soluzioni efficaci contro le blatte, abbiamo più volte discusso sull’argomento. Svelando, ad esempio, questa pianta straordinaria per cacciare gli scarafaggi. Oggi continuiamo a parlare di questi animali, rivelando un’altra tecnica che, grazie ad un ingrediente in particolare, si rivela estremamente efficiente. Vediamo,, infatti, come oltre ad aglio e cipolla è questo l’alimento super efficace contro le blatte in casa. Ci riferiamo al peperoncino verde.

Quasi tutti conoscono l’effetto repellente di aglio e cipolla nei confronti degli scarafaggi, ma solo pochi sanno che anche il peperoncino verde nasconde lo stesso talento. Le blatte, infatti, non sopportano l’odore di questo ortaggio, motivo per cui si terranno alla larga da qualsiasi luogo in cui lo utilizzeremo. Basterà metterlo all’interno di bicchieri o ciotole e posizionarlo strategicamente nei posti in cui abbiamo notato la presenza di questi animali. Facendo, ovviamente, attenzione in caso ci siano in casa animali domestici.

Per avere un successo assicurato, potremmo anche unirlo, all’interno di un recipiente, assieme all’aglio e alla cipolla. Così facendo, non vedremo più le blatte che ci infastidivano e ci assicureremmo di non averci mai più a che fare. Tutto grazie all’importante azione repellente di uno degli ortaggi più consumati e amati di sempre.