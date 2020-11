Lauree virtuali, proclamazioni a distanza. E soprattutto niente feste. Ai neodottori non resta che consolarsi con il brindisi in streaming su Zoom e qualche bel regalo in arrivo. Per esempio, un bell’orologio, donato dai genitori o dai nonni.

Al di là della marca preferita, ecco le buone regole per sceglierlo e riceverlo. Ecco qual è il miglior orologio da regalo per la laurea, con l’aiuto degli Esperti di Moda di ProiezionidiBorsa.

Un segno di noi e del nostro stile

L’orologio segna il tempo della nostra vita e rivela il nostro stile. Va scelto in base al proprio carattere e a diversi criteri.

Di solito i parenti regalano un orologio elegante: un orologio meccanico di precisione, oppure l’orologio piatto, nuovo o vintage. Si può salire di prezzo notevolmente, fino al grand complication che entusiasma il nonno.

Al nipote neolaureato questo dono potrebbe sembrare, sulle prime, un pezzo antiquato come una carrozza. Ma bisogna considerarlo come un gioiello, non come un accessorio per tutti i giorni. Per stupire chiunque nelle occasioni formali.

Ecco qual è il miglior orologio da regalo per la laurea

Se si preferisce donare qualcosa che venga portato tutti i giorni, al neodottore piaceranno di certo gli orologi subacquei con lunetta, eventualmente con cronografo. Occhio al coefficiente di impermeabilità.

La scritta “water resistant” incisa nel fondello, indica soltanto che l’orologio tollera una pioggia leggera o un tuffo di pochi secondi. Solo un orologio “waterproof” è un esemplare effettivamente subacqueo, dotato di corona, fondello e pulsanti serrati a vite. Nuovo o vintage, deve essere testato per una pressione di almeno dieci atmosfere.

Materiali e dimensioni giuste

L’orologio non deve essere mai piccolo, ma il suo diametro non deve neanche debordare dal polso. Bisogna seguire la regola base della misura rapportata alla corporatura. Se il polso ha una circonferenza media di 17 cm, è bene orientarsi su una casa che non superi i 40 mm di diametro.

Gli ultimi decenni hanno visto la diffusione di diversi materiali, uniti a una scrupolosa ricerca di leggerezza e di design accurato. Oggi l’orologio prezioso è di platino, d’oro giallo o bianco. Ma si veste anche d’acciaio, di ceramica, di carbonio e titanio, di alluminio, di pietre dure e zaffiri, di quarzi e resine sintetiche.