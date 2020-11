Migliorare l’immagine maschile scegliendo un paio di occhiali adatti. In passato chi portava gli occhiali da vista sceglieva modelli severi e pesanti, per dare la sensazione di aver studiato molto, di essere un intellettuale. Oggi per fortuna i segreti dello stile si coniugano con la robustezza e soprattutto con la leggerezza.

Le lenti giuste possono ingrandire gli occhi troppo piccoli, mascherare i difetti, conferire un’aria autorevole, matura o vissuta. Ecco una piccola guida, a cura degli Esperti di Moda di ProiezionidiBorsa, per migliorare l’immagine maschile scegliendo un paio di occhiali adatti.

Seguire un codice d’uso

Chi porta gli occhiali da vista dovrebbe segue un codice d’uso. Iniziare la giornata controllando la pulizia delle lenti. Per non ritrovarsi a tentare di rimediare durante una riunione in ufficio, con il lembo della cravatta. O peggio mentre siede al bar o al ristorante, con il tovagliolo.

Non solo perché si viene meno a una delle principali norme della compostezza. Ma perché senza le apposite salviette o un fazzoletto finissimo, si peggiorano sia la visibilità che l’integrità delle lenti.

Optare per una foggia sobria

Per quanto riguarda la foggia, bisogna optare sempre per forme che non ci facciano sembrare mosche o fanali.

Gli occhiali possono anche essere di colori intercambiabili come una cravatta, ma le forme delle montature si aggiornano più lentamente. Dunque risultano più determinanti per la nostra immagine.

Gli occhiali con una montatura di metallo sottile o senza montatura intorno alle lenti, influenzano meno l’immagine del volto. Ce ne sono in commercio anche di pieghevoli, che offrono il vantaggio di un ingombro minimo.

Più la montatura è spessa e più gli occhiali risultano dominanti. Gli uomini che vogliono risultare credibili, rassicuranti e mai succubi delle ultime tendenze, devono evitare i colori particolarmente arditi.

Migliorare l’immagine maschile scegliendo un paio di occhiali adatti

Quando si relazionano con gli altri, gli uomini non si tolgono gli occhiali da vista. Anche se indossano lenti sensibili alla luce che rendono gli occhiali sia da vista che da sole.

E devono evitare le abitudini poco raffinate: mettere gli occhiali sulla testa come un cerchietto per capelli o a metà fronte, nell’attesa di usarli nuovamente.