Non è facile vestirsi alla moda in tempo di crisi, soprattutto se le nostre finanze ci dicono che siamo a “zero budget”. Se non hai soldi per la moda d’autunno vestiti così: ascolta gli Esperti Moda di ProiezionidiBorsa che ti incoraggiano a mixare capi d’inverno e d’estate. Mescola bon ton e rock. E usa tutto quello che hai di rosa, il nuovo nero.

Mescolare estate e inverno

La moda di quest’anno ci permette di mescolare allegramente estate e inverno. Si possono portare tranquillamente miniabiti monospalla (i preferiti di Charlene di Monaco) con grossi cappotti squadrati dall’aria militare. O i pantaloni di seta bianchi, estivi, con un grosso maglione nero di lana scozzese o di cashmere. Ai piedi, stivaletti a tacco medio in pelle nera, stivali texani bianchi oppure un paio di scarpe sportive alte alla caviglia. In alternativa, gli scarponi simil anfibio antipioggia.

Rovesciando le posizioni, ecco i pantaloni bianchi di cotone estivo, modello jeans, con cintura a fibbia in acciaio. Si portano con un dolcevita nero che fascia il collo e una camicia nera di cotone o di seta ampia a maniche corte. Ai piedi, stivali texani, mocassini bon ton o stivaletti corti bianchi.

Se non hai soldi per la moda d’autunno vestiti, dunque, tranquillamente, così.

Mescolare rock e bon ton

Per un lunch domenicale, non troppo formale, potete mettere un paio di pantaloni neri ampi e leggeri dell’estate. Sopra, una camicetta nera trasparente, sotto la quale si intravveda un reggiseno a balconcino o un top di pizzo. Per attualizzare, indossate decolleté o stivaletti verde bottiglia, guanti turchesi e un cappotto lungo nero. Incuriosite con un paio di occhiali da sole anche low cost, ma verde zucchina. Se, invece, preferite le gonne, tirate fuori una gonna lunga al polpaccio di tulle estiva nera, metteteci sopra un dolcevita color petrolio a collo alto. E completate con una camicetta o un giacchino nero a maniche corte. Allacciate in vita un marsupio color cuoio e mettete ai piedi un paio di stivali di camoscio marroni a tacco basso.

Se non hai soldi per la moda d’autunno vestiti così

L’accessorio fa la differenza. Rinnova un vecchio tailleur nero gessato con un paio di guanti fucsia e un cappello a falde rosa confetto. Metti un orologio di plastica low cost, ma fucsia acceso, su un outfit tutto nero. Tingi di viola in lavatrice un paio di vecchi pantaloni beige, che ti hanno stufato, e mettili con una camicia verde. Usa una cintura viola su abito e stivali tutti neri.

E, poi, usa a piene mani il rosa. Se non hai soldi per la moda d’autunno, una gonna longuette estiva, con sandali pure rosa, si abbina perfettamente con un pull di lana a trecce dello stesso colore. Oppure con una giacca di lana arancio e una borsa color pesca. Il rosa è perfetto con i pantaloni di velluto bordeaux. La borsa e i sandali rosa si mettono di sera con un abito corto di pelle nera. E la fascia nei capelli rosa basta da sola a illuminare un look tutto nero e una giornata di lavoro “no”.