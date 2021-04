Gli indimenticabili anni 80 hanno lasciato un segno indelebile anche nella moda. Ecco perché, anche quest’anno, ripescheremo dal passato uno dei dettagli moda che ha sempre fatto tendenza. Stiamo parlando delle maniche a sbuffo, anche dette “a palloncino”.

Una camicetta con questo tipo di dettaglio era sufficiente per distinguersi subito tra la folla. Ecco qual è il dettaglio della moda anni 80 che spopolerà nella primavera 2021.

Ma non solo camicette. Vestiti, giacche, magliette, insomma… queste spalline arriveranno davvero dappertutto, e noi non vediamo l’ora di indossarle. Quindi via libera a forme curve e colori accesi.

Si adattano a qualsiasi tipo di look

Le maniche a sbuffo sono perfette proprio per chiunque. Si inseriscono bene in uno stile giocoso e vivace, ma sono perfette anche per smorzare un completo più serio.

Questo tipo di spalline dà un’aria sbarazzina ma importante, quasi regale. Regale sì, perché erano già utilizzate nell’antichità, proprio per indicare lo status della persona che le indossava. Succedeva nel Medioevo, dove la spallina ampia indicava ricchezza.

Ma perché piacciono così tanto? Probabilmente perché fanno sentire al sicuro, o perché si adattano davvero a qualsiasi tipo di look. Basta saperle abbinare bene. Ad esempio, sono davvero perfette con un jeans aderente perché, in questo modo, si ridimensiona la figura giocando con le proporzioni.

Vestiti, giacche, maglie, camicie

Abbiamo capito che le maniche a sbuffo sono tra le tendenze moda di quest’anno. Ma quali sono i capi migliori per indossarle? La risposta è “tutto”.

Sì, perché questo tipo di maniche ben si adatta ad abiti corti, che mostrano le gambe e pongono l’attenzione sulle spalle, ma non solo. Andrà benissimo anche una maglietta con un jeans, per creare un perfetto look da aperitivo preserale (sperando di poter tornare a goderci l’ora dell’aperitivo il prima possibile, Covid permettendo).

Ma le maniche a palloncino sono perfette anche per l’ufficio: basterà un pantalone a sigaretta elegante, magari scuro, con una camicia bianca a contrasto, per ottenere un look elegante ma senza pretese. Insomma, questo dettaglio moda è perfetto per chiunque. Ecco qual è il dettaglio della moda anni 80 che spopolerà nella primavera 2021.