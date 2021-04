Spesso quando ci capita di cucinare una bistecca o una fettina di carne dura ce la prendiamo con il macellaio. Magari pensiamo di non aver scelto il taglio giusto o che la carne non sia freschissima. Ma delle volte il problema è tutto nel procedimento di cottura che usiamo. Forse stiamo facendo degli errori che rovinano la carne, rendendola dura e stopposa in bocca. Vediamo insieme quali possono essere i problemi.

Ecco i 3 errori da evitare assolutamente se non vogliamo che la carne sia dura e secca

Il primo errore, soprattutto se abbiamo preparato una bistecchina alla griglia è la salatura. Infatti, molte persone tendono a salare la carne mentre sta cuocendo sulla griglia. Un errore fatale per il nostro pezzo di carne. Infatti, il sale in cottura contribuisce alla fuoriuscita di tutti i succhi. Che finiscono sulla griglia e rendono la carne stopposa. Se si fa prima una marinatura della carne si può aggiungere lì il sale. Altrimenti va messo rigorosamente dopo aver preparato la carne. Prima di servirla. In questo modo si preservano tutti i succhi naturali della nostra carne.

Giù la forchetta

Spesso quando si prepara una fettina di carne al volo si cuoce a fuoco vivo per fare prima. E si va con la forchetta a punzecchiarla, convinti di velocizzare la cottura. Ma non c’è nulla di più sbagliato. Infatti, punzecchiando la carne usciranno tutti i succhi interni. E possiamo dire addio ad una bella bistecca succosa. Meglio usare una fiamma media e pazientare. In più se si usa la griglia non è necessario neanche stare lì a staccare la carne per girarla. Aspettando qualche minuto la parte a contatto con la padella si cuocerà e sarà facile girarla. Senza strappare i tessuti fibrosi della carne e farla indurire.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Per finire, ma non meno importante è il tempo di cottura. Più cuoceremo la carne, più questa si indurirà. Per questo motivo chi mangia carne di media cottura o al sangue di solito non ha questi problemi. La bistecca rimane sempre tenera all’interno. Ma se si preferisce la carne ben cotta basta fare così. Cuocerla a fiamma bassa per preservare i nutrienti nella carne che la manterranno tenera.

Quindi, ecco i 3 errori da evitare assolutamente se non vogliamo che la carne sia dura e secca. La cucina è fatta di tante cose, ma sicuramente la pazienza è una di queste. Bisogna lasciare il proprio tempo ai piatti per fa sì che siano sempre squisiti.

Approfondimento

Ecco il trucco per preparare una succosa bistecca di maiale.