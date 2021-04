Si dice che gli occhi siano lo specchio dell’anima. E avere uno sguardo profondo è una caratteristica molto ricercata da molti. Soprattutto in questo periodo in cui siamo costretti a portare costantemente la mascherina per proteggerci dalla pandemia. È proprio ora che ci si concentri di più sul trucco degli occhi. Sia per chi è abituato ad indossare make-up più elaborati che per chi ama solo un filo di mascara. Quindi è importante capire come scegliere quello giusto, non solo in base alla formulazione.

Come scegliere il mascara più adatto a noi per avere occhi ipnotici e ciglia incredibili

In commercio c’è un’incredibile varietà di prodotti per tutte le esigenze. Per scegliere il mascara spesso ci affidiamo alle pubblicità o alle influencer. Vedendo come lo indossano possiamo capire se può fare per noi. Poi qualcuno è più attento alla composizione. Sia per esigenze di allergie, come quella al nichel, che per la questione etica. E magari sceglie un prodotto vegano e cruelty free. Ma dopo aver considerato tutti questi fattori e la formulazione, spesso ci si ferma lì. Il problema è che una caratteristica fondamentale del mascara è lo scovolino. È molto importante scegliere quello giusto per noi se vogliamo l’effetto ciglia da cerbiatta che tanto amiamo.

Ad ogni tipo di ciglia uno scovolino diverso

Ogni persona ha delle ciglia diverse. Alcune le hanno più folte ma dritte, altre curve ma corte. Quindi lo scovolino non può essere lo stesso per tutte. Prima di tutto osserviamo le nostre ciglia. Se le abbiamo dritte e abbastanza folte, lo scovolino giusto è quello curvo e più spesso. Darà la giusta curvatura, quasi come un piegaciglia. Se invece le ciglia sono molto folte e un po’ disordinate, l’ideale è quello con setole più dense. Ideale anche per chi ha gli occhi grandi, aiuta ad avere l’effetto wow.

Se abbiamo le ciglia corte invece, questi due non sono adatti a noi

Bisogna scegliere uno scovolino fino e dritto. Che andrà ad allungare le ciglia arrivando anche a quelle più corte verso l’interno dell’occhio. In più è ideale anche per le ciglia inferiori. Dando un effetto da vera diva.

Per finire lo scovolino ideale per chi ha delle ciglia un po’ miste. Né troppo folte, né troppo corte. Quello cosiddetto a clessidra. Più o meno spesso, è quello più adatto alla maggior parte delle persone. La sua forma bombata alle estremità permette di incurvare al massimo le nostre ciglia. E infoltirle se le abbiamo piuttosto fini.

Ecco come scegliere il mascara più adatto a noi per avere occhi ipnotici e ciglia incredibili. Osserviamo le nostre ciglia e scegliamo lo scovolino giusto. In questo modo lo sguardo profondo è assicurato!

