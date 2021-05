L’armocromia è una tecnica usata per determinare quali colori si adattano maggiormente all’incarnato di una persona. Questa analisi suddivide le persone in quattro gruppi, corrispondenti alle 4 stagioni, e ad ogni gruppo attribuisce un range di colori.

Questi colori sono una chiara indicazione da seguire quando si decide di tingersi i capelli, o di rifarsi il guardaroba, oppure ancora di arredare casa. Infatti, esistono colori che risaltano i punti di forza di ogni persona, ed altri che invece ne evidenziano i difetti.

Per cui, per tutti gli amanti della moda e della bellezza, è fondamentale conoscere quali colori scegliere.

Ecco come capire quali colori risaltano la nostra bellezza ed il nostro incarnato grazie alle regole poco conosciute dell’armocromia

Per capire a quale stagione si appartiene, si valutano quattro parametri essenziali:

a) sottotono della pelle: in generale le pelli pallide che tendono ad arrossarsi hanno un sottotono freddo, viceversa il sottotono sarà caldo. Tuttavia, esistono diversi test online per essere sicuri della scelta;

b) valore cromatico: è il valore che determina l’intensità dei colori da usare. Se si hanno occhi, capelli e pelle chiara, si utilizzeranno tonalità più tenui e colori freddi, e viceversa;

c) contrasto: questo valore dipende da quanto il colore di occhi e capelli si allontanano dal colore della pelle. Per cui, pelle scura ed occhi chiari creano un forte contrasto, mentre occhi chiari, capelli biondi e pelle diafana hanno un contrasto molto basso;

d) intensità: elementi che donano intensità al viso sono ad esempio degli occhi particolarmente brillanti e chiari. Ad intensità maggiori si possono abbinare colori più intensi, senza stonare.

Le quattro stagioni: primavera, estate, autunno e inverno

Ecco che dopo aver determinato i parametri, si potrà capire quali colori risaltano la nostra bellezza ed il nostro incarnato grazie alle regole dell’armocromia. Come descritto, i colori si dividono in quattro gruppi:

a) primavera: le persone con un incarnato luminoso e caldo possono indossare colori caldi, dalle tonalità chiare e vivide tipiche della primavera. È ideale per le persone che al test per l’armocromia risultano avere intensità alta e sottotono caldo;

b) estate: in questo caso, i colori sono sempre chiari, ma più delicati e freddi, ideali per chi ha un sottotono freddo ed un’intensità bassa;

c) autunno: tipica delle persone con intensità bassa ed il sottotono caldo, l’autunno comprende colori caldi e caratteristici della natura in autunno;

d) inverno: i colori in questo caso sono freddi, scuri e profondi, come le sere d’inverno, adatti a persone con alta intensità e sottotono freddo.

Quindi, ecco come capire quali colori risaltano la nostra bellezza ed il nostro incarnato grazie alle regole poco conosciute dell’armocromia. Queste regole si possono applicare a vari campi, come la scelta del guardaroba, o del make-up ideale, oppure ancora alla nuova tinta per i capelli. Inoltre, anche nell’arredare casa si possono seguire queste regole, per una perfetta armonia casalinga.

Per cui, basterà fare il test per capire la propria stagione. Perché non provare?