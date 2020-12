Dopo questi giorni di grandi mangiate il frigo è pieno di avanzi. Non è facile consumarli tutti, quindi se non si vuole sprecare nulla è meglio congelare tutto. Ecco un piccolo trucco per conservare tutto al meglio.

Ecco perché usare una cannuccia prima di congelare il cibo

In base a ciò che si vuole congelare si useranno contenitori o sacchetti di plastica o silicone. Ma sicuramente per avere più spazio i sacchetti sono tra i più utilizzati.

Questo metodo è l’ideale per avere cibi surgelati al meglio, senza che si formi il ghiaccio all’interno della bustina.

Il procedimento è semplicissimo. Servirà una cannuccia e delle bustine con la chiusura ermetica. Quelle con quella striscia di plastica che sigilla bene il sacchetto.

Si prende una bustina, si mette all’interno quello che si vuole congelare. Prima di richiuderla si mette la cannuccia metà nel sacchetto e metà all’esterno. Ad una delle due estremità.

Ora si inizia a sigillare facendo pressione sulla chiusura, arrivati all’estremità è il momento di usare la cannuccia.

Basterà aspirare l’aria come se si stesse bevendo una bibita. Meglio se si schiaccia leggermente la cannuccia così non entrerà proprio aria. Una volta creato il sottovuoto basterà richiudere la bustina velocemente dopo aver estratto la cannuccia. E il gioco è fatto. Un sottovuoto magistrale senza aver bisogno della macchina apposita!

In questo modo i cibi si manterranno più a lungo e non ci saranno alterazioni di sapore. Infatti non essendoci aria nel sacchetto non si formerà ghiaccio. E quando si scongelerà la pietanza sarà come se fosse fresca.

Ed ecco perché usare una cannuccia prima di congelare il cibo. Provare per credere! In più le cannucce sono utili per molte altre cose. Per approfondire, noi dello Staff di ProiezionidiBorsa ne abbiamo parlato nell’articolo “7 cose inaspettate che si possono fare con le cannucce”.