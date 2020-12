Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Questo oggetto sempre meno usato ha una vastità di usi che non conosciamo fino in fondo. Una volta consumata una cannuccia per bere la nostra bevanda, tendiamo infatti a buttarla nella spazzatura.

Stiamo facendo la cosa giusta? Forse no, per due motivi. Il primo motivo è che contribuiamo a inquinare l’ambiente. Le cannucce sono fatte con materiale plastico che impiega decenni prima di degradarsi. Il secondo motivo è che con questo banale oggetto possiamo fare una marea di cose. Vediamo qui 7 cose inaspettate che si possono fare con le cannucce.

Sbucciare le fragole

Possiamo sfruttare la cannuccia per praticare un foro nel mezzo della fragola. Partendo dal basso, e spingendo verso l’alto, possiamo rimuovere il picciolo delle fragole. In pochissimi minuti le fragole saranno pronte per essere servite con la panna.

Blister porta alimenti

Prendiamo una cannuccia e sezioniamola in tre parti. Con la fiamma di un accendino scaldiamo dolcemente la plastica fino a farla saldare. A questo punto possiamo inserire all’interno della cannuccia alimenti di tutti i giorni: olio, sale, zucchero. Procediamo, poi, a chiudere l’altra estremità alla stessa maniera.

Così facendo creiamo dei piccoli blister porta alimenti. Ci possono tornare utili in pausa pranza al lavoro.

Cornici per foto

Ricaviamo pezzi di cannuccia da incollare con della colla liquida su una cornice in legno. Usiamo cannucce di tutti i colori e aspettiamo che la colla si asciughi per bene sulla cornice. Il risultato sarà una simpatica e alternativa cornice per foto a cui siamo particolarmente affezionati.

Luminarie natalizie

Per fare una cosa diversa, e non comprare le solite luci di Natale, possiamo utilizzare le cannucce. Tagliamole in piccoli pezzi e applichiamole sulle lampadine gialle.

L’effetto restituito sarà sorprendente e originale.

Fiori finti

In questo caso ci servono trenta cannucce e tre fascette di plastica. Usiamo una fascetta ogni dieci cannucce.

Su di una fascetta poggiamo le cannucce, posizionandole perpendicolarmente. Stringiamo la fascetta e ricaviamo tre mazzi di fiori finti colorati da inserire in un bel vaso.

Porta cavetti

Spesso quando usiamo il pc non veniamo a capo delle matasse che si formano a causa dei molti cavi connessi alle porte. Anche a questo c’è rimedio.

Possiamo praticare dei tagli lungo le cannucce e avvolgerci i cavi. Dopodiché, con un pennarello, riportiamo sulla cannuccia il nome del cavo.

Porta candela

Su di un bicchiere da tavola applichiamo due pezzi di nastro biadesivo lungo la circonferenza. Ora appoggiamo le candele colorate sul nastro in modo tale che stiano il più vicine possibili.

Tagliamo, poi, le parti di cannuccia che superano l’altezza del bicchiere. Infine, possiamo inserire nel bicchiere la nostra candela.

Ecco, dunque, le 7 cose inaspettate che si possono fare con le cannucce.

