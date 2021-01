Da pochi giorni siamo finalmente entrati nel 2021. Sebbene la brutta esperienza che quest’anno abbiamo vissuto non sia ancora finita, possiamo iniziare a vedere la luce in fondo al tunnel. La diffusione del virus ci ha sicuramente messo alla prova sotto tanti aspetti della nostra vita, per questo il desiderio di tutti è quello che tutto possa finire il prima possibile. Quest’anno più degli altri, tutti noi speriamo in un nuovo anno fortunato e pieno di opportunità.

Una tradizione millenaria

Per molti infatti la fortuna rimane solamente una speranza, che quindi non può essere controllata. Eppure fin dall’antichità esistono usanze e riti che, come obiettivo, hanno proprio quello di richiamare a sé fortuna ed energie positive. Ovviamente nessuna di queste usanze ha una valenza scientifica, e nessuno probabilmente sarà in grado di provare la loro efficacia. Eppure vengono tramandate da generazioni e, ancora oggi, sono in tanti a credere che possano funzionare.

Dal mettere degli spilli sotto lo zerbino a posizionare un oggetto in un punto particolare della casa, sono tanti i riti che quotidianamente le persone decidono di fare. Nonostante per molti possano sembrare insensati, queste usanze si rivelano molto interessanti e rivelano molto di una determinata cultura. Non sono pochi a pensare di poter richiamare a loro un po’ di fortuna e, forse, potrebbero anche avere ragione. Dunque ecco perché tutti stanno mettendo il sale grosso nello scaffale più alto della cucina.

Ricchezza e fortuna

Secondo alcune culture infatti, un barattolo di sale grosso potrebbe contribuire all’arrivo di opportunità fortunate, in grado di donare ricchezza e benessere. Posizionando il barattolo del sale nello scaffale più alto che abbiamo in cucina, attireremo a noi delle energie positive. È però importante, sempre per rispettare questa usanza, quella di non utilizzare mai questo sale né per cucinare, né per qualsiasi altro uso. Il barattolo deve sempre restare al suo posto e non essere mai utilizzato. Non sapremo mai se funzionerà, ma di certo vale la pena provare.

