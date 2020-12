Ecco perché tutti stanno mettendo due spilli sotto lo zerbino della porta d’ingresso. L’anno che finalmente ci lasciamo alle spalle è stato difficile quanto inaspettato. Nessuno poteva infatti immaginarsi ciò che sarebbe successo. Ancora oggi, e per qualche tempo ancora, dovremo pagare le conseguenze di questa pandemia. La speranza però non deve abbandonarci e tra qualche mese potremo finalmente dire addio a questo brutto periodo. Nel 2021 tutti noi poniamo tante speranze. È desiderio di tutti quello che sia un anno diverso, prospero e più leggero di quello che abbiamo vissuto fino ad adesso. Anche se non dipende soltanto da noi, ci sono delle cose che possiamo fare per avvicinare verso di noi delle energie positive.

Ne vale la pena

Nell’antichità i nostri antenati erano fermamente convinti di poter controllare il destino attraverso alcune particolari azioni. Per quanto i tempi oggi sono senza dubbio cambiati, non sono in pochi a credere di poter avere un ruolo nell’influenzare la fortuna. Esistono infatti tantissime usanze e credenze che, ancora oggi, circolano tra noi. La domanda che viene da fare quando si vede qualcuno fare dei gesti scaramantici è chiedere il perché di quell’azione.

Le risposte possono essere tante, e molte di queste sono anche valide. Credere di poter attivamente contribuire ad avere fortuna nella vita è molto interessante. Per quanto nessuno possa essere sicuro che questi gesti funzionino, molti credono che valga comunque la pena provare. Proprio per questo, in questo articolo sveliamo una credenza molto comune in tante culture, in grado di allontanare influenze negative. Dunque ecco perché tutti stanno mettendo due spilli sotto lo zerbino della porta d’ingresso.

Allontanare la sfortuna

Il luogo che maggiormente si vuole proteggere da vibrazioni negative è ovviamente la propria abitazione. In molte culture si crede che le energie negative, così come quelle positive, entrino dalla porta di ingresso proprio come le persone. Proprio per questo esistono dei gesti scaramantici in grado di allontanare le energie negative e richiamare al loro posto fortuna e prosperità.

Uno di questi è proprio quello di mettere, sotto lo zerbino della porta di ingesso, due spilli incrociati. Gli spilli secondo alcuni sono in grado di bloccare la negatività e proteggere la casa da sfortuna ed eventi indesiderati. Ovviamente non vi è nulla di provato o di confermato, ma la speranza di poter contribuire al proprio destino può farci sentire meglio, e non vi è nulla di male in questo. Dunque ecco perché tutti stanno mettendo due spilli sotto lo zerbino della porta d’ingresso.