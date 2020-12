Quando pensiamo alla nostra igiene orale ci si concentra soprattutto sulla salute dei denti e per abitudine ci si dimentica delle gengive. Oggi vedremo un modo semplice e a costi zero per ben trattare le gengive nell’igiene quotidiana. Ecco allora il segreto che ci permetterà di avere delle gengive belle, sane e forti.

La funzione delle gengive

Le gengive hanno il compito importante di proteggere la parte esterna del dente e lo isolano dall’ambiente della bocca dove vivono i batteri che causano le carie. Avere, perciò, delle gengive sane è molto importante.

Oggi, nel mondo il 30% delle persone soffre di problemi alle gengive. Una gengiva non sana, si infiamma, cambia colore inscurendosi, sanguina a contatto con lo spazzolino, si ritira scoprendo pericolosamente il dente. Chiediamoci allora, da che cosa dipende l’ammalarsi delle gengive?

L’igiene orale incompleta

Nell’igiene orale l’attenzione si concentra tutta sul dente. Si cercano spazzolini sempre più perfezionati, collutori per distruggere i batteri che insidiano la forza del dente, ma poco si pensa alle gengive. Eppure ci sono delle patologie che sono anche abbastanza diffuse e che indeboliscono le gengive, fino ad arrivare alla perdita del dente. Un dente sano non può fare a meno di una sana gengiva che lo protegge dall’infiltrazione dei batteri.

Ecco il segreto che ci permetterà di avere delle gengive belle, sane e forti per un sorriso smagliante

Per avere delle gengive sane e forti, nonché belle a vedersi bisogna semplicemente includerle nell’igiene orale quotidiana. Il problema è che mai nessuno ci ha insegnato che cosa fare in pratica per avere delle gengive sane.

Non c’è dubbio che tutti conoscono le cose da fare per una buona igiene dei denti. Molto diffuso è l’uso del filo interdentale, la spazzolatura dei denti con l’uso del dentifricio due o tre volte al giorno, l’impiego del collutorio. Ma tutto questo include anche le gengive?

Un gesto utile per la salute delle gengive

Una spazzolatura efficace influisce anche sulle gengive perché i bordi di attacco della gengiva con il dente saranno più puliti e meno a rischio di batteri.

Tuttavia, un’igiene completa delle gengive prevede anche un gesto dedicato esclusivamente ad esse. È un leggero massaggio gengivale che serve a irrobustire e migliorare la salute di questa parte preziosa della bocca.

Assicurandosi di avere le mani bel pulite, si passa sulle gengive il polpastrello del dito indice, creando così un circolare dolce e di va e vieni. Questo semplice gesto ha la capacità di rendere le gengive sane e forti, ed è proprio ciò di cui hanno bisogno. È il gesto che oggi è andato in disuso, ma che l’uomo ha sempre eseguito nella routine quotidiana della “pulizia dei denti”. Ed ecco il segreto che ci permetterà di avere delle gengive belle, sane e forti per un sorriso smagliante.