Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Gli stivali alti sono uno degli accessori più eleganti e sexy degli outfit invernali. Si tratta di una vera e propria chicca per l’abbigliamento. E, tutti lo sanno, rendono qualunque abbinamento davvero affascinante. Ma hanno un problema fondamentale. Infatti, tendono a calare sotto il ginocchio quando si cammina, rovinando completamente l’outfit. Ma ad ogni problema c’è una soluzione, e noi del team di ProiezionidiBorsa siamo qui per offrirne una. Dunque, se gli stivali alti cadono sotto il ginocchio quando si cammina, ecco il trucco geniale che salverà la situazione.

Usare il nastro adesivo ad alta tenuta potrà essere una soluzione davvero efficace

Quindi, se si dovesse possedere un paio di stivali alti bellissimi che però scendono sotto il ginocchio e rovinano l’outfit, si può usare lo scotch. In questo caso, è importante specificare che si tratta di quello ad alta tenuta e, soprattutto, con doppia superficie adesiva. Infatti, basterà attaccarne una striscia ricoprendo l’interno dello stivale per non farlo più cadere! Dunque, se gli stivali alti cadono sotto il ginocchio quando si cammina, ecco il trucco geniale che salverà la situazione. Ovviamente, questo trucco può essere usato se non si ha paura di rovinare l’interno dello stivale. Ma se non si vuole rischiare, ci sono altre soluzioni altrettanto valide. Ecco quali.

Ecco altri modi per impedire agli stivali alti di calare mentre si cammina

Un altro modo per evitare che gli stivali calino, è quello di indossare dei calzettoni molto spessi. Infatti spesso questo tipo di scarpa tende a scivolare sulla gamba perché questa non riesce a riempirla totalmente. E allora basterà usare delle calze più robuste per risolvere il problema. Inoltre, altra accortezza importante, è quella di conservare gli stivali nel giusto modo. Per far sì che la scarpa non si deformi, infatti, è importante riporli nella scarpiera con della carta dentro, che non faccia piegare e deformare lo stivale!

Approfondimento

Ecco quali sono le scarpe da scegliere per far sembrare le gambe più magre, senza dover indossare i tacchi