La felicità è sicuramente un tema tanto discusso quanto difficile da spiegare in poche parole. Molti, infatti, credono sia impossibile raggiungere realmente la felicità. C’è chi crede, appunto, che il raggiungimento di questo stato d’animo sia ostacolato dalle avversità della vita. E dunque ci si lascia abbattere, non tenendo conto del fatto che uno stile di vita diverso può donare quella serenità che in tanti cercano. Ma c’è un modo davvero semplice per raggiungerla. E questo metodo sta diventando molto diffuso anche nel Bel Paese. Infatti, ecco perché tutti gli italiani stanno iniziando a fare questa cosa ogni mattina.

Ecco la nuova tendenza

Lo yoga della risata è un fenomeno piuttosto recente. A dare il via a questa pratica è stato un medico indiano, Madan Kataria. Il dottore, infatti, nel 1995, ha deciso di fondare la Laughter Yoga University e l’International School of Laughter Yoga. Basta leggere il nome per capire esattamente in cosa consiste. Si tratta, infatti, di una vera e propria scuola per insegnare lo yoga della risata. Questa pratica si è poi diffusa in tutto il mondo, con certificati e corsi riconosciuti. E il fenomeno si è diffuso anche in Italia, con l’apertura nel 2008 di scuole e classi.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

In cosa consiste esattamente lo yoga della risata?

Lo yoga della risata consiste in un vero e proprio allenamento aerobico. Basterà, infatti, combinare i classici esercizi dello yoga con altri di risate. Si dovrà ridere per circa una decina di minuti, prendendo questa pratica molto seriamente, come un vero e proprio allenamento. Secondo i maestri di questa pratica, questo allenamento ridurrà visibilmente lo stress e il nervosismo, aiutando a raggiungere il benessere e la tanto agognata serenità. Perciò, ecco perché tutti gli italiani stanno iniziando a fare questa cosa ogni mattina. E perché non provare! Potrebbe funzionare davvero!

Approfondimento

Per affrontare la vita in maniera positiva, non farti mancare il quartetto delle felicità