La Sardegna è una delle mete estive più gettonate. Vuoi perché le sue spiagge sono paradisiache, vuoi perché la sua natura è ancora incontaminata, è sicuramente un vanto per l’Italia.

La sua cucina è legata principalmente alla pastorizia e molte ricette prevedono l’uso dei suoi formaggi tipici, dall’antipasto al dolce. Le seadas, ravioli dolci fritti sardi, sono una di queste ricette.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Sono formati da pecorino fresco che incontra il gusto acidulo del limone ed è racchiuso in una croccante crosta fritta.

È popolare in tutta l’isola e ogni sua parte dà un nome diverso alla ricetta che resta però uguale nel procedimento.

Vediamo come realizzare le seadas, ravioli dolci fritti sardi.

Ingredienti

70 gr di strutto;

Un uovo medio;

500 gr di farina di grano duro;

250 gr di acqua tiepida;

500 gr di pecorino fresco;

scorza di un limone;

70 gr di acqua;

miele di castagno qb.

Le seadas, ravioli dolci fritti sardi

Iniziare dall’impasto. In una ciotola unire la farina di grano duro all’acqua, aggiungere quindi l’uovo e impastare. Man mano che si impasta, aggiungere anche lo strutto. Ottenere una palla liscia ed omogenea. Infarinare la spianatoia e impastarlo là sopra, poi prendere della pellicola, avvolgerla intorno al panetto e far riposare per almeno 30 minuti.

Grattugiare sia la scorza di limone che il pecorino fresco. Prendere il pecorino grattugiato e, in un pentolino, scioglierlo, aggiungendo anche la scorza di limone. Prendere il composto ancora caldo e, sulla spianatoia, stenderlo con una spatola e lasciarlo rassodare per bene. Tagliare dei cerchi di formaggio di circa 9 cm.

Riprendere la pasta e stenderla bene sulla spianatoia infarinata. In mezzo, metterci un disco di formaggio e chiudere con altra pasta, come per fare i ravioli. In un pentolino fondo, riscaldare l’olio di semi e immergervi le seadas una per volta. Quando saranno dorate, spostarle su di una carta assorbente e poi in un piatto da portata.

A piacere, glassare i ravioli ottenuti con del miele di castagno.

Le nostre seadas sono dunque pronte per essere servite e mangiate subito.