La maionese, così appagante e avvolgente, è amata in tutto il mondo. A volte con questa salsa c’è il rischio di farsi prendere un po’ la mano ed esagerare. È fresca e vellutata, ma porta a ogni cucchiaiata un’elevata dose di calorie e colesterolo.

Non è impossibile preparare una maionese un po’ meno grassa di quella tradizionale.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Esistono numerose ricette anche per realizzare una maionese vegana. Si fa a meno delle uova, utilizzando latte di soia, olio di semi e un cucchiaino di senape. Per via della quantità di olio richiesta, anche queste versioni “light” non sono esattamente ipocaloriche.

Proponiamo oggi un’altra ricetta golosa e sana: senza uova e con una minor percentuale di olio, senza soia e derivati. La maionese di mandorle si distingue per leggerezza e armonia.

Le mandorle hanno sì un’alta percentuale di grassi, ma Omega-6 e Omega-3, che tengono basso il colesterolo cattivo in favore di quello buono. Contengono anche proteine, vitamine, antiossidanti, minerali e fibre prebiotiche. Sono un cibo molto sano da integrare nella dieta. Ecco un altro buon motivo per provare la maionese di mandorle, leggiadra e raffinata.

Cosa serve per prepararla

140 gr di mandorle pelate, oppure di farina di mandorle;

il succo di un limone fresco, filtrato;

200 ml di acqua;

olio extravergine d’oliva q.b.;

sale e pepe q.b.;

a piacere, aggiungere erbe, spezie o un cucchiaino di senape

La maionese di mandorle si distingue per leggerezza e armonia, con il suo tocco carezzevole, fresco e delicato. Prepararla non è difficile!

È possibile partire da mandorle intere o da farina di mandorle, al naturale. Se si scelgono le mandorle intere, dovranno essere pelate. Consigliamo di lasciarle a mollo nell’acqua per almeno due ore, così si gonfieranno e ammorbidiranno.

Il primo passaggio è frullare le mandorle molto finemente, azionando ad intermittenza il mixer o il frullatore. Aggiungere il succo di limone filtrato e l’acqua. Regolare di sale e se si desidera di pepe, aggiungere erbe e spezie a piacere. Con un pizzico di senape si ottiene un aspetto e un sapore più classico. Altrimenti si può optare per curcuma, noce moscata, prezzemolo ed erba cipollina, o lasciarla al naturale.

Quando la crema è il più possibile uniforme, aggiungere l’olio a filo, circa quattro cucchiai. Le dosi sono indicative, dipendono anche dalla consistenza desiderata e dalle calorie che vorremo concederci! Consigliamo di aggiungerne poco alla volta finché il risultato soddisfa.

Si possono usare mixer o frullatori a immersione, questi ultimi sono perfetti perché permettono il movimento dal basso verso l’alto. Continuare finché la crema non diventa densa, corposa e voluminosa.

Un condimento light delizioso e ricercato

La maionese di mandorle si conserva in frigorifero per quattro o cinque giorni, in un barattolo di vetro a chiusura ermetica. Potrebbe essere necessario rimescolarla prima dell’uso: è meno liscia della tradizionale maionese, non contiene emulsionanti né conservanti.

La maionese di mandorle si distingue per leggerezza e armonia. Per gusto sostituisce quella classica o di soia in modo gentile e piacevole; la consistenza è leggera e meno grassa. Farà un figurone senza sovrastare i sapori più delicati.