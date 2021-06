Era il lontano 2001 quando il “Signore degli anelli” debuttò nelle sale cinematografiche, una saga che cambiò completamente il modo di concepire il genere fantasy. Conquistò tutto il pubblico e la critica, nonostante non fosse esattamente come il libro, per ovvie ragioni logistiche e di tempo. Il romanzo è il capolavoro scritto da J. R. R. Tolkien, grazie al grande regista Peter Jackson, fu trasportato sul grande schermo, così da ampliare i fan in tutto il mondo. tutti rimasero sbalorditi e impressionati per le ambientazioni indescrivibili, le battaglie epocali e i personaggi fantastici.

Incassi

Dimostrazione dell’alto livello di gradimento è il risultato degli incassi mondiali da capogiro. Il film non costò di certo pochi spiccioli, si parla di cifre alte, circa 281 milioni di euro, a quanto pare ben spesi. Il primo capitolo “La compagnia dell’anello” superò al box office gli 850 milioni di euro. Nel 2002 e 2003, il secondo e terzo capitolo “Le due torri” e “Il ritorno del re” gli incassi furono di circa 2 miliardi di euro. Otto anni di duro lavoro, sia per gli attori che per gli addetti ai lavori, che girarono contemporaneamente tutti e tre i film. Ma la grande soddisfazione furono i risultati, la trilogia più premiata da sempre, ottenne ben 17 statuette su 30 candidature.

Arriva una buona notizia, torna al cinema questa fantastica trilogia da record d’incassi da non perdere assolutamente.

Un’occasione imperdibile per gli appassionati, ma anche per chi non l’ha mai visto al cinema o in tv.

Gli appuntamenti nelle sale cinematografiche

Torna al cinema questa fantastica trilogia da record d’incassi da non perdere assolutamente, per festeggiare i suoi 20 anni. Questa volta tutti i capitoli sono rimasterizzati in versione 4k, grazie alle nuove tecnologie e tecniche. Le date potrebbero essere variate, al momento sono fissate tra la fine di luglio e l’inizio di agosto: