La sedentarietà non fa mai bene al nostro organismo e facilmente crea problemi di varia natura. Quindi, anche se molto impegnati, o chiusi a casa, è sempre meglio riuscire a trovare un momento per l’attività fisica. Basta poco, un po’ di buona volontà e una mezz’oretta al giorno, anche spalmata in una giornata. Che sia a causa di un incidente, del lockdown, di impegni famigliari, di studio o di lavoro, riprendere a fare sport non è mai semplice. Soprattutto dopo molto tempo in cui siamo stati fermi.

Tutti i consigli per riprendere l’attività fisica dopo un periodo di sedentarietà

I problemi principali che possono sorgere sono legati alla respirazione, al battito cardiaco e al tono muscolare. I polmoni non sono più abituati a grandi sforzi, così come il nostro cuore, mai messo alla prova in mesi di pausa. Prima di iniziare di nuovo a praticare sport, si consiglia di riequilibrare la propria capienza polmonare attraverso utilissimi esercizi di respirazione e lunghe passeggiate. In questo modo torniamo a tonificare i muscoli e a mettere in funzione il cuore in accordo con lo sforzo fisico. Ma vediamo nello specifico quali sono tutti i consigli per riprendere l’attività fisica dopo un periodo di sedentarietà.

Costanza ed attenzione a quello che il nostro corpo ci comunica

È assolutamente fondamentale, sia all’inizio di una ripresa sian seguito, mantenere una certa costanza. Come in tutte le cose, la costanza è il segreto del successo, in ogni campo. Quando si torna a fare attività fisica, abbiamo bisogno di essere costanti. Iniziamo con poco, ascoltiamo il nostro corpo, senza strafare. Un po’ alla volta aumentiamo lo sforzo. All’inizio si consigliano sempre sport aerobici, come camminata, corsetta leggera, un giro in bicicletta. Non iniziamo subito con pesi o sforzi brevi ma intensi, come sprint di corsa o ciclismo, nuoto o trekking in montagna. Una volta che si è acquisito un certo tono muscolare e il battito cardiaco si è regolarizzato e il nostro respiro si fa meno affannoso, allora possiamo pensare di osare un po’ di più. Ma non prima di aver consultato l’importante parere di un medico.

Inoltre teniamo presente l’abbigliamento. La comodità deve andare di pari passo con l’efficienza e l’utilizzo.