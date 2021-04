Non tutti ne sono consapevoli, ma la gotta è un problema che affligge tantissime persone. Si tratta, in pratica, di un eccesso di acido urico nel sangue, che poi si va a cristallizzare sotto forma di urato. Questo può avere diverse cause, partendo dall’alimentazione fino ad arrivare alla genetica. Il problema è che, a causa della gotta, si hanno dei dolori articolari molto forti, che causano un bruciore spesso insopportabile.

Quindi, ecco perché tantissimi stanno dormendo con dell'aglio per risolvere un problema che è davvero molto comune! Vediamo come sfruttarlo al meglio.

Come sfruttare tutte le qualità dell’aglio al massimo e risolvere questo problema che affligge più persone di quanto pensiamo

Secondo le vecchie generazioni, la gotta può essere curata o migliorata grazie a un po’ d’aglio. Per prima cosa, le nonne hanno sempre detto di inserirlo nella dieta, così da sfruttarne tutte le proprietà. Ma c’è un altro modo in cui può essere usato. Infatti, dovremo sbucciare e poi frullare tre spicchi d’aglio insieme. Ora, aggiungiamo a questo intruglio una patata cotta, già schiacciata con una forchetta. E adesso, con questa crema a base di ingredienti naturali, ricopriamo tutta la zona interessata che ci sta creando problemi.

Per quanto tempo dobbiamo lasciare la crema in posa così che possa agire?

Dopo aver applicato la nostra soluzione naturale, lasciamo in posa per almeno una notte. In questo modo, il dolore si attenuerà sicuramente. Se dovessimo avvertire un fastidio costante, continuiamo con questo rimedio per qualche giorno e vediamo il risultato. Dunque, ora sappiamo

Ricordiamo che questo rimedio non è supportato da prove scientifiche. Si tratta semplicemente di conoscenza popolare, che noi riportiamo. Quindi nessuna tesi di dottori, ma solo consigli delle vecchie generazioni. Inoltre, se la gotta dovesse peggiorare, dovremo assolutamente rivolgerci al nostro medico di fiducia.

